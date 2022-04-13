Наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі визнаний найкращим тренером Італії

Спеціаліст отримав визнання від місцевої федерації футболу та став володарем премії Енцо Беарзота

Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поки в Україні війна, Шахтар вирушив у благодійний тур Європою. Разом із командою і наставник Роберто Де Дзербі, який не залишив клуб у лихоліття.

Сьогодні ж фахівець отримав топове зізнання на батьківщині. Роберто став володарем премії Енцо Беарзота 2022 року. Цей приз щороку вручається найкращому італійському тренеру на думку журі під керівництвом президента федерації Габріеле Гравіни.

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"Це престижна нагорода, яка робить мене дуже щасливим у скрутну хвилину. Для мене гордість представляти Італію за кордоном і я сподіваюся, що мені вдалося це продемонструвати своїм професіоналізмом і такими цінностями, як солідарність та альтруїзм, які завжди характеризували нашу країну" , – заявив Де Дзербі .

Свою нагороду Роберто отримає 16 травня на зустрічі із Національним олімпійським комітетом Італії. Зазначимо, що премія була заснована у 2011 році та вручалася таким топ-тренерам як Карло Анчелотті, Клаудіо Раньєрі, Роберто Манчіні та Массіміліано Алегрі.

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Нагорода отримала свою назву на честь легендарного екс-тренера збірної Італії Енцо Беарзота. Саме з ним "Скуадра Адзурра" виграла своє третє золото на чемпіонатах світу, ставши переможцем у 1982 році. Сам Беарзот помер у 2010 році.