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Нападающий "Шахтера" назвал разгром бывшего клуба особенным

9 ноября, 11:20

Елена Павлова Елена Павлова

Автор первого забитого гола Жуниор Мораес поздравил своих партнеров

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес подвел итоги разгромной победы "горняков" над Динамо (3:0) в 9-м туре украинской Премьер-лиги. Форвард сборной Украины в Instagram поздравил партнеров с тремя добытыми очками. Напомним, что Мораес стал автором первого гола дончан в киевском матче – на 21-й минуте после передачи с правого фланга он в касание пяткой переправил мяч в угол ворот.

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"Такие победы всегда особенные. Поздравляю всех партнеров по команде за отличную игру", – написал Мораес.

При этом лучшими в матче "Динамо" – "Шахтер" назвали двух защитников. Бразилец Додо и украинец Денис Попов совершили больше других полезных действий

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, это был уже второй матч Мирчи Луческу на посту главного тренера "Динамо" против "Шахтера", который он возглавлял в течение 12 лет. В конце августа на НСК "Олимпийский" киевляне выиграли у дончан поединок за Суперкубок Украины со счетом 3:1. Теперь "горняки" взяли у динамовцев реванш, а три добытых очка позволили им сократить отставание от "Динамо" до одного балла.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
9
6
2
1
17
7
10
20
Забитые 17
Пропущеные 7
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
9
5
4
0
23
9
14
19
Забитые 23
Пропущеные 9
Разница 14
Результаты последних матчей: В В Н В Н
3
ВорсклаВорсклаВор
9
4
4
1
13
6
7
16
Забитые 13
Пропущеные 6
Разница 7
Результаты последних матчей: Н П Н В Н
4
ДеснаДеснаДес
9
4
4
1
14
9
5
16
Забитые 14
Пропущеные 9
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н В П Н
5
КолосКолосКол
9
4
3
2
14
9
5
15
Забитые 14
Пропущеные 9
Разница 5
Результаты последних матчей: В П Н Н В
6
ОлимпикОлимпикОли
9
4
1
4
15
16
-1
13
Забитые 15
Пропущеные 16
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В П П В
7
АлександрияАлександрияАле
9
4
1
4
17
14
3
13
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В П
8
МариупольМариупольМар
9
3
3
3
10
14
-4
12
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П Н В П
9
ЗаряЗаряЗар
9
2
5
2
15
9
6
11
Забитые 15
Пропущеные 9
Разница 6
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
Днепр-1Днепр-1Дне
9
2
2
5
12
17
-5
8
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ИнгулецИнгулецИнг
9
0
7
2
10
13
-3
7
Забитые 10
Пропущеные 13
Разница -3
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Забитые 4
Пропущеные 21
Разница -17
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Смотрите, как Мораес забивал в чемпионате Украины

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