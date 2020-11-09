Нападающий "Шахтера" назвал разгром бывшего клуба особенным

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес подвел итоги разгромной победы "горняков" над Динамо (3:0) в 9-м туре украинской Премьер-лиги. Форвард сборной Украины в Instagram поздравил партнеров с тремя добытыми очками. Напомним, что Мораес стал автором первого гола дончан в киевском матче – на 21-й минуте после передачи с правого фланга он в касание пяткой переправил мяч в угол ворот.

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"Такие победы всегда особенные. Поздравляю всех партнеров по команде за отличную игру", – написал Мораес.

При этом лучшими в матче "Динамо" – "Шахтер" назвали двух защитников. Бразилец Додо и украинец Денис Попов совершили больше других полезных действий

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, это был уже второй матч Мирчи Луческу на посту главного тренера "Динамо" против "Шахтера", который он возглавлял в течение 12 лет. В конце августа на НСК "Олимпийский" киевляне выиграли у дончан поединок за Суперкубок Украины со счетом 3:1. Теперь "горняки" взяли у динамовцев реванш, а три добытых очка позволили им сократить отставание от "Динамо" до одного балла.

Смотрите, как Мораес забивал в чемпионате Украины

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