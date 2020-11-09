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Лучшими в матче "Динамо" – "Шахтер" назвали двух защитников

9 ноября, 10:23

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бразилец Додо и украинец Денис Попов совершили больше других полезных действий

Несколько неожиданными оказались данные статистиков после вчерашнего украинского классического противостояния. Напомним, "Шахтер" обыграл "Динамо" в Киеве и сократил отставание до одного очка.

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Самым полезным футболистом поединка оказался защитник "Шахтера" Додо, сообщает статистический ресурс InStat.

Молодой бразилец сделал 74 паса (96% – точные), в том числе – голевую передачу. Также Додо вступал в борьбу 16 раз и выиграл в 63% случаев. Сумма баллов за полезные действия составила 335. Далее за ним расположились "горняки" Тарас Степаненко и Давид Хочолава, набравшие 325 и 304 пункта соответственно. Полузащитник сделал 84 паса, вступил в 22 единоборства, а в случае со вторым голом его удар по воротам Нещерета после рикошета превратился в голевой пас. Грузинский защитник сделал 99 передач и почти все успешно (93%).

А вот из "Динамо" в топ-10 попал лишь молодой Денис Попов. Защитник набрал 286 пунктов, разделив седьмое место с Николаем Матвиенко. Кстати, на днях футболист "Динамо" Попов рассказал об отношениях с дзюдоисткой Белодед.

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