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На родине Луческу: игроки Динамо и Шахтера воссоединились в одном клубе на время войны

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23 марта, 19:36
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Футболисты сборной Украины Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Сергей Сидорчук будут тренироваться в Бухаресте с местным клубом Стяуа
Андрей Пятов, Сергей Сидорчук и Тарас Степаненко будут поддерживать форму со Стяуа
Андрей Пятов, Сергей Сидорчук и Тарас Степаненко будут поддерживать форму со Стяуа

Война России против Украины поставила на паузу наш футбол. Чемпионат приостановлен, а матч сборной против Шотландии перенесен на июнь.

Остались без работы и игроки наших клубов. Легионерам позволили покинуть УПЛ и подписать временный контракт с другим клубом. Так, Беньямин Вербич уехал в Легию, тогда как Томаш Кендзера пополнил ряды Леха.

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Нашли себе место для тренировок и трое игроков сборной Украины. Как сообщает Tribuna.com, игрок Динамо Сергей Сидорчук, а также дуэты из Шахтера Тарас Степаненко и Андрей Пятов на время присоединятся к румынскому Стяуа.

Правда, в играх футболисты задействованы не будут, в бухарестском клубе они будут лишь тренироваться. Об этом заявил наставник Динамо Мирча Луческу в интервью GSP.

"Про трансфер игроков речь не идет. Хозяин Стяуа Бекали предложил им тренироваться, они не будут играть. Это невозможно, было бы нечестно. Мы искали проживание и возможности для тренировок команды U-19.

Мы хотели играть в Бухаресте. Я разговаривал с Бекали, он предложил взять на себя команду. Тут очень хорошие условия. Мы можем лишь поблагодарить его за гостеприимство и щедрость".

Отметим, что все трое игроков находятся в призывном возрасте, однако могут покинуть Украину. Каждый из них имеет троих детей.

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Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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