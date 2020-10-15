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На перекладных с двумя пересадками: как команда Премьер-лиги едет на матч

15 октября, 20:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Мариуполь" отправился в гости к закарпатскому "Минаю" за два дня до игры

В ближайшие выходные состоится первый после паузы на поединки сборных тур чемпионата Украины. В матче-открытия в субботу "Минай" примет "Мариуполь". Примечательно, что эти клубы находятся на максимальном расстоянии друг от друга среди всех представителей Премьер-лиги. Тем временем, в "Александрии" сдали 27 положительных тестов на коронавирус.

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Удаленность вынудила "Мариуполь" отправится в гости к "Минаю" почти за двое суток до игры, сообщил телеканал "Футбол".

Даже в Лиге чемпионов команды редко когда так рано отправляются на выезд. Добираться в Ужгород азовцы будут с двумя пересадками. Сначала автобусом едут в Днепр, откуда самолетом отправятся во Львов. А во Львове мариупольцы снова "оседлают" автобус, который и довезет их к месту назначения.

Читайте о том, что перед матчем с "Динамо" "Рух" предложил фанам подстричься на стадионе.

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На данный момент "Мариуполь" занимает седьмое место в УПЛ, набрав семь очков после пяти туров. У "Миная" – четыре балла после четырех игр и 11-я позиция. Центральным же в туре будет матч "Заря" – "Колос".

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Смотрите, как "Мариуполь" уступил в гостях "Колосу" в последнем туре чемпионата Украины:

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