В украинском футбольном клубе сдали 27 положительных тестов на коронавирус

"Александрия" ушла на самоизоляцию и не сыграет с "Ингульцем" 18 октября

Еще один массовый случай заражения коронавирусом зафиксировали в клубе украинской Премьер-лиги. Сразу 27 положительных тестов на инфекцию сдали в "Александрии". Как распределился вирус среди футболистов и персонала, не уточняется.

Реклама

Неприятное известие сегодня днем распространил официальный Twitter "Александрии".

6 октября сообщалось о нескольких зараженных в "Александрии". Тогда высказывалась надежда, что больные перенесут вирус во время паузы сборных и команда вернется в строй к возобновлению чемпионата Украины. Как оказалось, ситуация только усугубилась.

Тесты сдавали во вторник, 13 октября, а результаты пришли в четверг. Приятно, что все больные не испытывают никаких симптомов, даже температура не повышалась. В районную больницу попал лишь один человек, еще 15 находятся на самоизоляции по месту проживания родителей, 11 наблюдаются семейными врачами города.

В шестом туре чемпионата Украины коллектив из Кировоградской области должен был принять "Ингулец" 18 октября. Однако, понятно, что игра в ближайшее воскресенье не состоится.

Реклама

Читайте о том, что "Александрия" забрала у "Шахтера" и "Динамо" по одному футболисту.

Смотрите, как "Александрия" уступила "Олимпику" 4 октября:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама