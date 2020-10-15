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В украинском футбольном клубе сдали 27 положительных тестов на коронавирус

15 октября, 16:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Александрия" ушла на самоизоляцию и не сыграет с "Ингульцем" 18 октября

Еще один массовый случай заражения коронавирусом зафиксировали в клубе украинской Премьер-лиги. Сразу 27 положительных тестов на инфекцию сдали в "Александрии". Как распределился вирус среди футболистов и персонала, не уточняется.

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Неприятное известие сегодня днем распространил официальный Twitter "Александрии".

6 октября сообщалось о нескольких зараженных в "Александрии". Тогда высказывалась надежда, что больные перенесут вирус во время паузы сборных и команда вернется в строй к возобновлению чемпионата Украины. Как оказалось, ситуация только усугубилась.

Тесты сдавали во вторник, 13 октября, а результаты пришли в четверг. Приятно, что все больные не испытывают никаких симптомов, даже температура не повышалась. В районную больницу попал лишь один человек, еще 15 находятся на самоизоляции по месту проживания родителей, 11 наблюдаются семейными врачами города.

В шестом туре чемпионата Украины коллектив из Кировоградской области должен был принять "Ингулец" 18 октября. Однако, понятно, что игра в ближайшее воскресенье не состоится.

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Читайте о том, что "Александрия" забрала у "Шахтера" и "Динамо" по одному футболисту.

Смотрите, как "Александрия" уступила "Олимпику" 4 октября:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол чемпионат Украины коронавирус ФК Александрия
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