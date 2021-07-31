Минай – Александрия: видео гола и обзор победного матча команды Кобина

Минай вырвал победу над Александрией / Фото: официальный сайт УПЛ
Вчера стартовал второй тур чемпионата Украины по футболу 2021/2022. В пятницу свои победы добыли Шахтер и Колос, которые обыграли Львов и Металлист-1925 соответственно.
Сегодня же в первом матче дня Минай одолел Александрию. В первом тайме было минимум моментов у обеих команд, однако после перерыва активизировались гости. Команда Юрия Гуры создала несколько хороших моментов благодаря вышедшим на замену Спинелли и Одарюку.
Читайте также: Евгений Селезнев с голым торсом заговорил по-украински
Впрочем, Александрия не сумела увезти даже ничью из Ужгорода. В одной из последних атак Гончар и Вишневский разобрались быстрее оппонентов в чужой штрафной и последний отличился победным голом. Вашему вниманию – видеообзор лучших моментов матча:
ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА
90 минута. Гол Олега Вишневского.
В тренде
ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА
ОБЗОР МАТЧА
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ
1
2
2
0
0
5
1
4
6
Забитые
5
Пропущеные
1
Разница
4
Результаты последних матчей:
В
В
2
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые
1
Пропущеные
0
Разница
1
Результаты последних матчей:
В
Н
3
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые
3
Пропущеные
0
Разница
3
Результаты последних матчей:
В
4
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые
1
Пропущеные
0
Разница
1
Результаты последних матчей:
В
5
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые
2
Пропущеные
2
Разница
0
Результаты последних матчей:
П
В
6
2
1
0
1
1
1
0
3
Забитые
1
Пропущеные
1
Разница
0
Результаты последних матчей:
П
В
7
1
0
1
0
2
2
0
1
Забитые
2
Пропущеные
2
Разница
0
Результаты последних матчей:
Н
8
1
0
1
0
2
2
0
1
Забитые
2
Пропущеные
2
Разница
0
Результаты последних матчей:
Н
9
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые
1
Пропущеные
1
Разница
0
Результаты последних матчей:
Н
10
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые
0
Пропущеные
0
Разница
0
Результаты последних матчей:
Н
11
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые
1
Пропущеные
4
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П
Н
12
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые
0
Пропущеные
0
Разница
0
-
13
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые
1
Пропущеные
2
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
14
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые
1
Пропущеные
2
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
15
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые
0
Пропущеные
1
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
16
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые
0
Пропущеные
3
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П