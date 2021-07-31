Минай – Александрия: видео гола и обзор победного матча команды Кобина

Поздний гол Олега Вишневского позволил закарпатской команде добыть три очка

Минай вырвал победу над Александрией / Фото: официальный сайт УПЛ

Вчера стартовал второй тур чемпионата Украины по футболу 2021/2022. В пятницу свои победы добыли Шахтер и Колос, которые обыграли Львов и Металлист-1925 соответственно.

Сегодня же в первом матче дня Минай одолел Александрию. В первом тайме было минимум моментов у обеих команд, однако после перерыва активизировались гости. Команда Юрия Гуры создала несколько хороших моментов благодаря вышедшим на замену Спинелли и Одарюку.

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Впрочем, Александрия не сумела увезти даже ничью из Ужгорода. В одной из последних атак Гончар и Вишневский разобрались быстрее оппонентов в чужой штрафной и последний отличился победным голом. Вашему вниманию – видеообзор лучших моментов матча:

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

90 минута. Гол Олега Вишневского.

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ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА

ОБЗОР МАТЧА

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