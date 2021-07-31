31 липня 17:00 Відео
Минай 1
Олександрія 0
31 липня 19:30
Чорноморець --
Дніпро-1 --
1 серпня 17:00
Маріуполь --
Десна --
1 серпня 19:30
Динамо --
Верес --
1 серпня 19:30
Ворскла --
Рух --
2 серпня 19:30
Інгулець --
Зоря --
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
7 серпня 17:00
Рух --
Верес --
7 серпня 19:30
Шахтар --
Олександрія --
7 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Маріуполь --
8 серпня 17:00
Минай --
Колос --
8 серпня 19:30
Зоря --
Динамо --
8 серпня 19:30
Ворскла --
Львів --
9 серпня 19:30
Десна --
Інгулець --
11 серпня 19:30
Динамо --
Минай --
Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Олександрія Верес Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Металіст 1925 Минай Рух Чорноморець Шахтар

Чемпіонат України 2021/2022

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Минай – Олександрія: відео голу та огляд переможного матчу команди Кобіна

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
31 липня, 21:05
Копіювати лінк
Пізній гол Олега Вишневського дозволив закарпатській команді здобути три очки
Минай вирвав перемогу над Олександрією
Минай вирвав перемогу над Олександрією / Фото: официальный сайт УПЛ

Вчора стартував другий тур чемпіонату України з футболу 2021/2022. У п'ятницю свої перемоги здобули Шахтар та Колос, які обіграли Львів і Металіст-1925 відповідно.

Сьогодні ж в першому матчі дня Минай здолав Олександрію. У першому таймі було мінімум моментів біля обох команд, проте після перерви активізувалися гості. Команда Юрія Гури створила кілька хороших моментів завдяки Спінеллі та Одарюку, які вийшли на заміну.

Читайте також: Євген Селезньов з голим торсом заговорив українською

Втім, Олександрія не зуміла вивезти навіть нічию з Ужгорода. В одній з останніх атак Гончар і Вишневський розібралися швидше опонентів в чужому карному майданчику і останній відзначився переможним голом. До вашої уваги – відеоогляд найкращих моментів матчу:

ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ

90 хвилина. Гол Олега Вишневського.

В тренді

ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ

ОГЛЯД МАТЧУ

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
2
2
0
0
5
1
4
6
Забиті 5
Пропущені 1
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В
2
Колос Колос Кол
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
3
Десна Десна Дес
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
4
Минай Минай Мин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
5
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
6
Олександрія Олександрія Оле
2
1
0
1
1
1
0
3
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
7
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
1
0
1
0
2
2
0
1
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
8
Ворскла Ворскла Вор
1
0
1
0
2
2
0
1
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
9
Маріуполь Маріуполь Мар
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
10
Верес Верес Вер
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
11
Львів Львів Льв
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: П Н
12
Динамо Динамо Дин
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
13
Рух Рух Рух
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
14
Інгулець Інгулець Інг
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
15
Зоря Зоря Зор
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
16
Чорноморець Чорноморець Чор
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
21
13
12
46
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
13
46
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
14
27
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
11
28
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
9
6
19
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
3
10
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти