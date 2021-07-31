Минай – Олександрія: відео голу та огляд переможного матчу команди Кобіна

Минай вирвав перемогу над Олександрією / Фото: официальный сайт УПЛ
Вчора стартував другий тур чемпіонату України з футболу 2021/2022. У п'ятницю свої перемоги здобули Шахтар та Колос, які обіграли Львів і Металіст-1925 відповідно.
Сьогодні ж в першому матчі дня Минай здолав Олександрію. У першому таймі було мінімум моментів біля обох команд, проте після перерви активізувалися гості. Команда Юрія Гури створила кілька хороших моментів завдяки Спінеллі та Одарюку, які вийшли на заміну.
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Втім, Олександрія не зуміла вивезти навіть нічию з Ужгорода. В одній з останніх атак Гончар і Вишневський розібралися швидше опонентів в чужому карному майданчику і останній відзначився переможним голом. До вашої уваги – відеоогляд найкращих моментів матчу:
ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ
90 хвилина. Гол Олега Вишневського.
В тренді
ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ
ОГЛЯД МАТЧУ
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
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