11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Милевский вернулся в Киев на Динамо после крутой тусовки

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
11 июня, 22:05
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Неординарный бывший футболист сборной Украины ярко отдохнул на морском курорте в Турции и засветился в столице возле стадиона имени Лобановского
Артем Милевский проводит отпуск в Минске
Артем Милевский проводит отпуск в Минске / Фото: Instagram

36-летний нападающий закарпатского Миная Артем Милевский вновь приехал в Киев. Как мы писали, в начале июня Милевский улетел на море и запел в дьюти-фри песню Тимати. После отдыха Миля решил показаться в Украине.

На своей страничке в Instagram некогда суперпопулярный тусовщик попрощался с Турцией фотографией возле сцены, которую подписал:

"Давно я так не выступал. Туркам спасибо, быть добру".

Сегодня Артем приехал к стадиону Динамо, где длительное время выступал, и провозгласил: "В Киеве есть только Киев". Видимо, ностальгия периодически мучает бывшую звезду.

Пока что со своим будущим Артем не определился. Есть вероятность, что он останется в футболе, но может и поменять сферу деятельности. Не так давно он признавался, что в соцсетях зарабатывает больше, чем в закарпатской команде. Тем временем, говорят, Милевский может стать новым Холостяком.

Вспомним, как Минай Милевского сенсационно обыграл Десну в чемпионате Украины:

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