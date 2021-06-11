Милевский вернулся в Киев на Динамо после крутой тусовки

Неординарный бывший футболист сборной Украины ярко отдохнул на морском курорте в Турции и засветился в столице возле стадиона имени Лобановского

Артем Милевский проводит отпуск в Минске / Фото: Instagram

36-летний нападающий закарпатского Миная Артем Милевский вновь приехал в Киев. Как мы писали, в начале июня Милевский улетел на море и запел в дьюти-фри песню Тимати. После отдыха Миля решил показаться в Украине.

На своей страничке в Instagram некогда суперпопулярный тусовщик попрощался с Турцией фотографией возле сцены, которую подписал:

"Давно я так не выступал. Туркам спасибо, быть добру".

Сегодня Артем приехал к стадиону Динамо, где длительное время выступал, и провозгласил: "В Киеве есть только Киев". Видимо, ностальгия периодически мучает бывшую звезду.

Пока что со своим будущим Артем не определился. Есть вероятность, что он останется в футболе, но может и поменять сферу деятельности. Не так давно он признавался, что в соцсетях зарабатывает больше, чем в закарпатской команде. Тем временем, говорят, Милевский может стать новым Холостяком.

Вспомним, как Минай Милевского сенсационно обыграл Десну в чемпионате Украины: