11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Мілевський повернувся до Києва на Динамо після крутої тусовки

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
11 червня, 22:05
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Неординарний колишній футболіст збірної України яскраво відпочив на морському курорті в Туреччині і засвітився в столиці біля стадіону імені Лобановського
Артем Мілевський проводить відпустку в Мінську
Артем Мілевський проводить відпустку в Мінську / Фото: Instagram

36-річний нападник закарпатського Миная Артем Мілевський знову приїхав до Києва. Як ми писали, на початку червня Мілевський полетів на море і заспівав в дьюті-фрі пісню Тіматі. Після відпочинку Міля вирішив показатися в Україні.

На своїй сторінці в Instagram колись суперпопулярний тусовщик попрощався з Туреччиною фотографією біля сцени, яку підписав:

"Давно я так не виступав. Туркам спасибі, бути добру".

Сьогодні Артем приїхав до стадіону Динамо, де тривалий час виступав, і проголосив: "У Києві є тільки Київ". Мабуть, ностальгія періодично мучить колишню зірку.

Поки що зі своїм майбутнім Артем не визначився. Є ймовірність, що він залишиться в футболі, але може і поміняти сферу діяльності. Не так давно він зізнавався, що в соцмережах заробляє більше, ніж в закарпатській команді. Тем часом, кажуть, Мілевський може стати новим Холостяком.

Згадаймо, як Минай Мілевського сенсаційно обіграв Десну в чемпіонаті України:

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