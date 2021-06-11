Мілевський повернувся до Києва на Динамо після крутої тусовки

Неординарний колишній футболіст збірної України яскраво відпочив на морському курорті в Туреччині і засвітився в столиці біля стадіону імені Лобановського

Артем Мілевський проводить відпустку в Мінську / Фото: Instagram

36-річний нападник закарпатського Миная Артем Мілевський знову приїхав до Києва. Як ми писали, на початку червня Мілевський полетів на море і заспівав в дьюті-фрі пісню Тіматі. Після відпочинку Міля вирішив показатися в Україні.

На своїй сторінці в Instagram колись суперпопулярний тусовщик попрощався з Туреччиною фотографією біля сцени, яку підписав:

"Давно я так не виступав. Туркам спасибі, бути добру".

Сьогодні Артем приїхав до стадіону Динамо, де тривалий час виступав, і проголосив: "У Києві є тільки Київ". Мабуть, ностальгія періодично мучить колишню зірку.

Поки що зі своїм майбутнім Артем не визначився. Є ймовірність, що він залишиться в футболі, але може і поміняти сферу діяльності. Не так давно він зізнавався, що в соцмережах заробляє більше, ніж в закарпатській команді. Тем часом, кажуть, Мілевський може стати новим Холостяком.

Згадаймо, як Минай Мілевського сенсаційно обіграв Десну в чемпіонаті України: