Милевский готов всем платить, чтобы его пустили на базу киевского "Динамо"

Неординарный 35-летний форвард Артем Милевский продолжает оставаться в центре внимания в украинском футболе. Экс-игрок "Динамо" теперь будет выступать в УПЛ за закарпатский "Минай". Пока же он дал большое интервью программе "Футбольный формат". В нем, в частности, Милевский высказался о Луческу.

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Также Артем едва не пустил слезу, вспоминая свои годы в "Динамо" и высказав желание вернуться хотя бы на базу клуба:

"Динамо Киев" для меня – практически все. Это история, победы, стадионы, база, эмоции, залеты... Конечно, предложение от клуба мне уже не поступит, но я бы с удовольствием приехал и остался бы там на недельку. Просто пожить, покушать, встретить всех. Да, ребята там уже другие, но есть же администраторы, на ресепшене люди, водитель автобуса, те, кто за полями ухаживает. Я просто неделю б там пожил, раздал бы каждому по 50, по 100 долларов – только чтобы меня поселили там. Я с огромной радостью это все воспринимаю, это кайф был бы".

Также Миля на вопрос "Чем молодое поколение отличается от вашего?" полушутя-полусерьезно ответил с улыбкой: "Не пьют они".

Еще Милевский вспомнил пародию Зеленского и рассказал, пойдет ли сам в президенты.

Смотрите, как Алиев и Милевский побывали в СИЗО и сыграли в футбол:

Алиев и Милевский. Лукьяновка. СИЗО Видео: Instagram

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