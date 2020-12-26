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Ему смешно! Милевский вспомнил пародию Зеленского и рассказал, пойдет ли сам в президенты

26 декабря, 20:23

Олег Люлька Олег Люлька

Знаменитый футболист, вернувшийся недавно в УПЛ, пристально следит за главой государства в Instagram

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский, на днях вернувшийся из Беларуси и подписавший контракт с ФК "Минай", вспомнил о пародии на него в исполнении Владимира Зеленского, ныне президента Украины. Также 35-летний Миля, имеющий украинский паспорт, ответил на вопрос, хотел бы ли он стать президентом нашей страны.

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"Многие до сих пор присылают мне эти ролики. Я рад за этого человека. У него была своя команда, они выступали и пародировали. Все в жизни бывает. Когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, это было интересно. Я подписан на него в Instagram, слежу за ним и всегда пожму руку, если он меня помнит еще".

"И другим пацанам, Жеке Кошевому. Мы со всеми прям там "здрасте-здрасте". Как-то мы были в Харькове на сборах, а они выступали – так они приглашали нас на концерт. Так что, мужики, удачи! Главное, чтобы в стране все было хорошо и мирное небо над головой".

"Хотел бы ли я быть президентом? Я? Нет, нет", – рассмеялся Артем.

"Стать президентом футбольного клуба? Тоже, наверное, нет. Это надо много денег, как у Игоря Суркиса", – цитирует Милевского Футбольный формат.

Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Instagram

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Все подробности в спецтеме Возвращение Милевского

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Владимир Зеленский чемпионат Украины Артем Милевский
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