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Заря --
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Черноморец --
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Рух --
Верес --
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Шахтер --
Александрия --
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Колос --
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Заря --
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Металлист-1925 – Рух: видео голов и обзор первого матча харьковчан в УПЛ

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
25 июля, 19:40
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Харьковский коллектив добыл три очка в первом поединке в элите чемпионата Украины, забив два гола до перерыва
Первые три очка для Металлиста-1925 в УПЛ
Первые три очка для Металлиста-1925 в УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня завершился один из матчей чемпионата Украины 2021/2022. Металлист-1925 удачно дебютировал в УПЛ, обыграв на своем поле Рух.

Открыть счет хозяева сумели уже на 7 минуте. Бандура и Дидык не разобрались в своей штрафной и выложили мяч на ногу Батюшину. Юрий без проблем поразил пустой угол ворот гостей.

На 35 минуте Металлист-1925 удвоил счет. Крыськив подобрал мяч на подступах к чужой штрафной и мощно выстрелил в дальний угол. Мяч от штанги эффектно залетел в ворота.

В первом тайме команды показывали равную игру. Однако хозяева куда лучше реализовывали свои моменты.

Второй тайм начался с гола Руха. Кузык подобрал мяч после навеса с фланга, оставил не у дел защитника Металлиста и точно пробил в дальний угол ворот Сидоренко.

В тренде

Рух ожидаемо захватил инициативу во втором тайме. Несколько моментов было у Кузыка, а также у других игроков львовян, которые выходили на замену.

Впрочем, Металлист устоял и добыл первую для себя победу в УПЛ. Рух же теперь должен настраиваться на поединок 2 тура против Ворсклы. Вашему вниманию – обзор матча на ОСК Металлист:

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