Металіст-1925 – Рух: відео голів та огляд першого матчу харків'ян в УПЛ

Харківський колектив здобув три очки в першому поєдинку в еліті чемпіонату України, забивши два голи до перерви
Перші три очки для Металіста-1925 в УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ
Сьогодні завершився один з матчів чемпіонату України 2021/2022. Металіст-1925 вдало дебютував в УПЛ, обігравши на своєму полі Рух.
Відкрити рахунок господарі зуміли вже на 7 хвилині. Бандура та Дідик не розібралися у своєму карному майданчику і виклали м'яч на ногу Батюшина. Юрій без проблем вразив порожній кут воріт гостей.
На 35 хвилині Металіст-1925 подвоїв рахунок. Криськів підібрав м'яч на підступах до чужого майданчика і потужно вистрілив в дальній кут. М'яч від штанги ефектно залетів у ворота.
У першому таймі команди показували рівну гру. Однак господарі куди краще реалізовували свої моменти.
Другий тайм почався з гола Руху. Кузик підібрав м'яч після навісу з флангу, залишив не при справах захисника Металіста і точно пробив у дальній кут воріт Сидоренко.
В тренді
Рух очікувано захопив ініціативу у другому таймі. Кілька моментів було у Кузика, а також у інших гравців львів'ян, які виходили на заміну.
Втім, Металіст встояв і здобув першу для себе перемогу в УПЛ. Рух же тепер повинен налаштовуватися на поєдинок 2-го туру проти Ворскли. До вашої уваги – огляд матчу на ОСК Металіст:
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
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