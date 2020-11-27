"Мариуполь" отметил возвращение тренера "снежной" расправой над "Львовом"

В пятницу, 27 ноября, на "Арене Львов" стартовал 11-й тур чемпионата Украины по футболу. "Львов", который находится на предпоследнем месте в турнирной таблице УПЛ, на своем поле практически без вопросов проиграл "Мариуполю" – 1:3. После чего азовская команда поднялась в первую пятерку Премьер-лиги.
Остап Маркевич в этом матче вернулся на тренерский мостик "Мариуполя" после коронавируса, и команда как следует отпраздновала это событие. Счет уже на 12-й минуте под валившим во Львове снегом открыл Сикан. В середине первого тайма преимущество гостей удвоил Мишнев. А Очеретько на 60-й минуте довел счет до разгромного.
Гол престижа на 73-й минуте в составе "Львова" забил Миуби. А "Мариуполь" доигрывал концовку встречи в меньшинстве. Вышедший за замену Чех в грубом подкате бросился в ноги тому Чиряку, после чего увидел перед собой красную карточку. Но на счет это уже не повлияло – 3:1.
Ранее "Мариуполь" без тренера и семерых игроков выстоял против "Руха".
Смотрите, как "Мариуполь" играл в прошлом туре
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