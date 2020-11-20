"Мариуполь" без тренера и семерых игроков выстоял против "Руха"

"Рух" не сумел воспользоваться шансом одержать первую победу в Премьер-лиге

Стартовый матч 10-го тура чемпионата Украины между львовским "Рухом" и "Мариуполем" оказался безголовым. То ли команды растеряли форму после паузы на матчи сборных, то ли сказалось отсутствие семерых игроков и главного тренера гостей, пропускавших матч из-за коронавируса.

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После сегодняшней встречи "Рух" остался на предпоследнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а "Мариуполь" сохранит за собой 8-ю строчку, так как матч "Олимпик" – "Заря" перенесли и луганчане точно не смогут обойти команду Остапа Маркевича по итогам отчетного тура.

"Рух" – "Мариуполь" — 0:0

"Рух": Бандура, Парамонов, Гагун, Белый, Мысык, Федорчук, Русин, Мартынюк, Климчук (Притула, 87), Бойчук, Кондраков (Кухаревич, 87).

"Мариуполь": Кудрик, Стасюк, Муравский, Чоботенко, Бондаренко, Очеретько (Кожевников, 78), Кулиев (Петерман, 46), Горбунов (Байдал, 88), Мишнев, Танковский (Доброхотов, 75), Велев.

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Предупреждение: Мартынюк (86).

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