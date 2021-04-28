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Кого ждет жена Малиновского: фанаты клуба раскрыли футболисту пол ребенка

28 апреля, 12:55

Елена Павлова Елена Павлова

После победы над Таврией в день рождения клуба защитник Кривбасса Назар Малиновский получил сюрприз от беременной жены и болельщиков

Назар Малиновский и жена Дарья

Назар Малиновский и жена Дарья / Фото: Instagram

62-й День рождения футбольного клуба Кривбасс стал двойным праздником для защитника команды Назара Малиновского. Сначала криворожский клуб разгромил Таврию со счетом 5:0, а затем игрока ожидал личный сюрприз.

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После матча Малиновский благодаря болельщикам узнал, кого ждет его очаровательная жена Дарья. Фанаты зажгли файеры, и голубой дым означал, что супруга Назара подарит футболисту мальчика. Защитник не сдерживал эмоций, признавшись, что даже не догадывался про сюрприз. А партнеры на радостях подбрасывали вверх будущего папу.

Напомним, что в августе в Кривом Роге представили возрожденный Кривбасс. Сейчас Кривбасс занимает второе место группе Б Второй лиги чемпионата Украины с отставанием от лидера Металла в 10 очков. Но у криворожцев еще матч в запасе.

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Ранее украинский клуб удивил футболками для фанатов. На них написано FCKK YOU.

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