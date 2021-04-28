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На кого чекає дружина Малиновського: фанати клубу розкрили футболістові стать дитини

28 квітня, 12:55

Олена Павлова Олена Павлова

Після перемоги над Таврією в день народження клубу захисник Кривбасу Назар Малиновський отримав сюрприз від вагітної дружини і уболівальників

Назар Малиновський і дружина Дарина

Назар Малиновський і дружина Дарина / Фото: Instagram

62-й День народження футбольного клубу Кривбас став подвійним святом для захисника команди Назара Малиновського. Спочатку криворізький клуб розгромив Таврію з рахунком 5:0, а потім гравця очікував особистий сюрприз.

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Після матчу Малиновський завдяки вболівальникам дізнався, на кого чекає його чарівна дружина Дарина. Фанати запалили фаєри, і блакитний дим означав, що дружина Назара подарує футболісту хлопчика. Захисник не стримував емоцій, зізнавшись, що навіть не здогадувався про сюрприз. А партнери на радощах підкидали вгору майбутнього тата.

Нагадаємо, що в серпні в Кривому Розі представили відроджений Кривбас. Зараз Кривбас займає друге місце групи Б Другої ліги чемпіонату України з відставанням від лідера Металу в 10 очок. Але у криворіжців ще матч в запасі.

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Раніше український клуб здивував футболками для фанатів. На них написано FCKK YOU.

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