Киевское "Динамо" проиграло первый спарринг в Эмиратах польской "Легии"

Подопечные Мирчи Луческу не смогли забить лидеру Экстракласы ни одного мяча

Неприятно завершился для лидера чемпионата Украины премьерный матч в 2021 году. На сборах в Объединенных Арабских Эмиратах "Динамо" уступило варшавской "Легии" со счетом 0:2. Оба мяча в первом тайме забил 30-летний Томаш Пекгарт. На 29-й минуте центрфорвард замкнул ударом головой подачу с фланга, а через четыре минуты реализовал 11-метровый. Чуть ранее Томаш Кендзера толкнул чеха в спину при навесе.

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Тем временем, один из лидеров "Динамо" начал сбор в Эмиратах с травмы.

Наставник "бело-голубых" Мирча Луческу выпустил такой стартовый состав: Бойко, Кендзера, Шабанов, Забарный, Миколенко, Сидорчук (к), Гармаш, Буяльский, Вербич, Цыганков, Беседин. В запасе игру начали: Бущан, Нещерет, Моргун, Сирота, Шепелев, де Пена, Леднев, Андриевский, Караваев, Родригес, Сидклей, Клейтон, Дуэлунд, Ванат, Супряга.

В первом тайме Беньямин Вербич попал в штангу, а во втором хорошие моменты не реализовали Карлос де Пена и Владислав Супряга. Еще в одном эпизоде перекладина спасла "Динамо" от третьего гола.

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Интересно, что киевляне не могут победить "Легию" уже в пяти товарищеских встречах, трижды проиграв и дважды завершив поединки ничьими. Следующие матчи динамовцы проведут 21 и 22 января.

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Вспомним, как в Лиге чемпионов киевляне обыграли венгерский "Ференцварош":

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