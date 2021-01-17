Українська
$ 28,05
34,01

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Один из лидеров "Динамо" начал сбор в Эмиратах с травмы

17 января, 12:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Полузащитник Николай Шапаренко тренируется с Александром Тымчиком отдельно от команды

В пятницу "Динамо" полетело на первый тренировочный сбор в Объединенные Арабские Эмираты. После заснеженного поля в Украине киевляне резко перешли на летние поля в Дубае. Причем Мирча Луческу сразу предложил начать занятия с работы с мячами. Правда, не все смогли принять в них участие.

Реклама

В лазарете сразу же оказался полузащитник Николай Шапаренко. Как сообщил сайт "Динамо", из-за повреждения связки 22-летний футболист занимался два дня только беговой работой. Недавно Шапаренко "закосил" в меховой панаме под Монатика. Компанию Николаю составил защитник Александр Тымчик, который также полетел на сбор, хотя и продолжает длительное восстановление. Под вечер хавбек начал работать с мячом, но индивидуально.

Интересно, что вечернюю тренировку "бело-голубых" сопровождали звуки молитвы из нескольких мечетей, окружающих стадион.

Реклама

Сегодня в 10 утра киевляне вышли на очередное занятие. Смотрите сюжет о вчерашней тренировке.

В тренде
Олимпиаду-2020 в Токио отменят? Проверка слухов

Напомним, первый спарринг в Дубае подопечные Мирчи Луческу сыграют 18 января против польской "Легии".

Смотрите фото: игроки "Динамо" в сауне с раками.

Вспомним, как Шапаренко бил по воротам "Ювентуса" в матче Лиги чемпионов:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ОАЭ футбол травма сборы Динамо Киев Николай Шапаренко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
Шикарная блондинка на коленях зацеловала игрока
Шикарная блондинка на коленях зацеловала игрока "Шахтера"Футбол
Сексуальные мамочки: жены звезд украинского футбола догуливают отпуск на Карибах
Сексуальные мамочки: жены звезд украинского футбола догуливают отпуск на КарибахФутбол
Сексапильная девушка игрока
Сексапильная девушка игрока "Шахтера" добралась до волшебных дымоходовФутбол
"Чумовое фото!" Игроки "Шахтера" с женами сложили пазл из собственных телФутбол
За сына экс-звезды
За сына экс-звезды "Динамо" дают 15 миллионов. Ничего себе деньги у аутсайдера!ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять