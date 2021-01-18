Київське "Динамо" програло перший спаринг в Еміратах польській "Легії"

Неприємно завершився для лідера чемпіонату України прем'єрний матч у 2021 році. На зборах в Об'єднаних Арабських Еміратах "Динамо" поступилося варшавській "Легії" з рахунком 0:2. Обидва м'ячі в першому таймі забив 30-річний Томаш Пекгарт. На 29-й хвилині центрфорвард замкнув ударом головою подачу з флангу, а через чотири хвилини реалізував 11-метровий. Трохи раніше Томаш Кендзьора штовхнув чеха в спину при навісі.

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Тим часом, один із лідерів "Динамо" почав збір в Еміратах з травми.

Наставник "біло-блакитних" Мірча Луческу випустив такий стартовий склад: Бойко, Кендзьора, Шабанов, Забарний, Миколенко, Сидорчук (к), Гармаш, Буяльський, Вербич, Циганков, Бесєдін. У запасі гру почали: Бущан, Нещерет, Моргун, Сирота, Шепелєв, де Пена, Леднєв, Андрієвський, Караваєв, Родрігес, Сідклей, Клейтон, Дуелунд, Ванат, Супряга.

У другому таймі хороші моменти не реалізували Карлос де Пена і Владислав Супряга. Ще в одному епізоді перекладина врятувала "Динамо" від третього голу.

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Кияни в п'яти очних дуелях із "Легією" зазнали третьої поразки при двох ничиїх. Наступні матчі в ОАЕ динамівці проведуть 21 і 22 січня.

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Згадаймо, як у Лізі чемпіонів кияни обіграли угорський "Ференцварош":

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