Каштру и Луческу ему завидуют: лучший футбольный тренер Украины 2020 года – из третьей силы

Сегодня Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего футбольного тренера страны 2020 года. Им оказался наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник. А вот рулевые наших грандов – Мирча Луческу и Луиш Каштру – заняли лишь третье и четвертое места. Кстати, недавно тренера и футболиста "Зари" назвали лучшими в 12 туре УПЛ.

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Лучшего определяли по средним оценкам по итогам каждого тура. Среди заслуг Скрипника отметили бронзовые медали сезона 2019/2020, неплохое выступление в Лиге Европы и нынешнее четвертое место в Премьер-лиге. Вторым по средним оценкам оказался тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь, в пятерку также попал Виктор Максимов из "Ворсклы".

В качестве критериев рассматривали результат команды, мастерство в работе с кадрами, трудности в управлении, тренерское мастерство и критерий накопления (прогресс, новинки). В этом году Скрипник 6 раз становился лучшим тренером тура, Рябоконь – 5, Каштру – 1, Луческу – 0... Правда, румынский наставник приехал в Украину только летом и пропустил вторую часть сезона 2019/2020.

Вспомним также, что рассказывал Скрипник о победе над "Лестером".

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Смотрите, как "Заря" обыграла "Десну"

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