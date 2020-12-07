Двойной удар от "Мужиков": у "Зари" лучший игрок и тренер Украины

Результативный полузащитник "Зари" Артем Громов признан лучшим игроком 12-го тура чемпионата Украины, а главный тренер луганчан Виктор Скрипник назван лучшим наставником уикенда в Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ. Напомним, что на выходных "Заря" переиграла "Днепр-1" 3:1.

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В матче против днепрян Артем Громов отличился дублем. По итогам голосования 30-летний полузащитник опередил вингера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова и нападающего "Олимпика" Шахаба Захеди. А Скрипнику, чья команда после неуверенного начала сезона поднялась уже на пятое место в турнирной таблице, эксперты поставили оценку 4,6 баллов.

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Реклама Артем Громов / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Напомним, что в минувший четверг "Заря" обыграла "Лестер" в Лиге Европы 1:0, однако перед заключительным туром группового этапа "Мужики" лишились последнего шанса побороться за выход в плей-офф. У луганчан 6 очков в турнирной таблице, у "Браги" и "Лестера" – 10.

Смотрите, как "Заря" в Лиге Европы обыграла "Лестер"

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