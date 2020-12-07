Українська
$ 28,29
34,39

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Двойной удар от "Мужиков": у "Зари" лучший игрок и тренер Украины

7 декабря, 14:16

Елена Павлова Елена Павлова

На выходных команда Виктора Скрипника переиграла "Днепр-1"

Результативный полузащитник "Зари" Артем Громов признан лучшим игроком 12-го тура чемпионата Украины, а главный тренер луганчан Виктор Скрипник назван лучшим наставником уикенда в Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ. Напомним, что на выходных "Заря" переиграла "Днепр-1" 3:1.

Реклама

В матче против днепрян Артем Громов отличился дублем. По итогам голосования 30-летний полузащитник опередил вингера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова и нападающего "Олимпика" Шахаба Захеди. А Скрипнику, чья команда после неуверенного начала сезона поднялась уже на пятое место в турнирной таблице, эксперты поставили оценку 4,6 баллов.

Читайте также: Тренер "Зари": "Не каждый день мы обыгрываем команды английской Премьер-лиги"

Артем Громов
Реклама

Артем Громов / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

В тренде
"Заря" обыграла "Лестер"! Но потеряла шансы на евровесну

Напомним, что в минувший четверг "Заря" обыграла "Лестер" в Лиге Европы 1:0, однако перед заключительным туром группового этапа "Мужики" лишились последнего шанса побороться за выход в плей-офф. У луганчан 6 очков в турнирной таблице, у "Браги" и "Лестера" – 10.

Смотрите, как "Заря" в Лиге Европы обыграла "Лестер"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Заря Луганск Виктор Скрипник Днепр-1 Артем Громов лучший футболист лучший тренер УПЛ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мариуполь" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Игроки
Игроки "Динамо" получили по 5 миллионов за выход в Лигу чемпионовЛига чемпионов
Чемпионат Украины: все результаты 11-го тура
Чемпионат Украины: все результаты 11-го тураЧУ по футболу
Сразу 20 зараженных в
Сразу 20 зараженных в "Днепре-1", но боссы УПЛ отказали в переносе воскресного матчаЧУ по футболу
Чемпионат Украины: все результаты 12-го тура
Чемпионат Украины: все результаты 12-го тураЧУ по футболу
"Шахтер" – "Минай": онлайн-трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять