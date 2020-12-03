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Тренер "Зари": "Не каждый день мы обыгрываем команды английской Премьер-лиги"

3 декабря, 22:59

Елена Павлова Елена Павлова

Виктор Скрипник разобрал победу украинской команды над "Лестером"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник был очень доволен победой луганчан над английским "Лестером" (1:0) в 5-м туре Лиги Европы. Но украинский специалист хотел бы, чтобы группой этап начинался только сейчас, так как слишком многое было потеряно в первых турах.

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"Не каждый день мы обыгрываем команды АПЛ. Конечно, приятно, ребята – молодцы. Немного огорчило, что "Брага" выиграла. Сегодня было видно желание, игроки не боялись, играли в то, о чем договаривались. Это хороший соперник с качественными футболистами, но мы искали и дождались своего шанса, не пропустили. Больше позитива, чем негатива", – рассказал Скрипник ТК "Футбол".

Счастливый Виктор Скрипник

Счастливый Виктор Скрипник / Фото: Reuters

Лучший матч "Зари" в этой Лиге Европы

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"У нас были хорошие игры с той же "Брагой", когда мы нанесли больше 20 ударов по воротам, играли почти на одной половине поля. Я не умаляю уровень этой команды, но бывает такое. Сегодня была удачная замена. Мы не хотели стоять только сзади, искали свои шансы, хотели выиграть, чего и добились. С учетом того, что это домашняя победа против такого соперника, то можно сказать, что это – та игра, которую мы так хотели".

"Заря" – "Лестер"

"Заря" – "Лестер" / Фото: Reuters

Сайядманеш вышел на замену и забил, как и "Руху"

"Новый человек вливается в коллектив, у него есть свои качества и неординарная техника. Он привыкает к нам, а мы – к нему. Этот процесс длится не один день. Мы знаем, что он может больше и лучше".

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"Заря" – "Лестер" – 1:0

"Заря" – "Лестер" – 1:0 / Фото: Reuters

"Заря" дожимает соперников во втором тайме

"Так получается, у нас были моменты во втором тайме, когда нас зажимали так, что, казалось, вот-вот что-то случится. Вера в то, что мы можем и хотим, большую роль сыграла. Мы рады, что выиграли последние две игры. Остается одна, которая никакой роли, кроме престижа, не играет.

Мы не каждый год выступаем в еврокубках, нужно наслаждаться этими матчами. Европа – это тот рынок, где футболисты хотят себя показать, что мы сейчас и делаем".

"Заря" – "Лестер"
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"Заря" – "Лестер" / Фото: Reuters

Команда повзрослела за два месяца

"Это все опыт. Мы же не просто проиграли и забыли. Мы хотим развиваться, мы это стараемся делать, анализируем, показываем, тренируем. Это приносит плоды, которые мы сейчас пожинаем. Сейчас мы имеем то, что имеем, но лучше бы мы сейчас начинали этот турнир", – сказал Скрипник.

Смотрите, как "Заря" выиграла у "Лестера"

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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тренер Лига Европы Заря Луганск Виктор Скрипник Лестер
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