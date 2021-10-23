Интрига накаляется! Шахтер догнал Динамо, одержав победу в Полтаве

"Горняки" в большинстве обыграли в Полтаве третью команду чемпионата и сравнялись по очкам с киевским Динамо

Матч 12-го тура УПЛ Ворскла - Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В центральном матче 12-го тура чемпионата Украины встречались полтавская Ворскла и донецкий Шахтер. Соперникам крайне нужна была победа в отчетном поединке.

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Соперники не смогли выставить оптимальные составы. У полтавчан из-за эпидемии коронавируса заболели шесть игроков основного состава, а кроме того, на тренерском мостике из-за дисквалификации отсутствовал главный тренер Ворсклы Юрий Максимов.

В свою очередь Шахтер, после поражения от Реала (0:5), не смог досчитаться пятерых игроков основы.

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Встреча началась с обоюдных атак соперников, которые создали несколько опасных моментов. Но в середине первого тайма удаление Оливье Тилля сломило весь сценарий на игру тренерского штаба Ворсклы.

Во втором тайме усталость футболистов полтавчан, игравших в меньшинстве, дала о себе знать. Затяжная атака "горняков" закончилась прострелом от Соломона. Мяч после отскока от Ризныка попал в ноги Тете, который добил сферу в пустые ворота.

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После пропущенного гола игра подопечных Максимова совсем расклеилась. На 79-й минуте встречи Соломон обыгрался в стеночку с Марлосом и точно пробил в угол ворот с линии штрафной – 0:2.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

Ворскла – Шахтер – 0:2.

Голы: Тете, 65, Соломон, 72.

Ворскла: Ризнык – Пердута, Тамм, Яворский, Якубу – Скляр (Пешич, 49), Челядин (Павлюк, 90+1), О. Тилль, Кане – Степанюк (Крупский, 90+1), Рангел (Амилькар, 90+1).

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Бондарь, Исмаили (Конопля, 82) – Степаненко (Судаков, 56), Майкон – Марлос, А. Патрик (Сикан, 46), Фернандо (Соломон, 46) – Педриньо (Тете, 46).

Полтавская Ворскла упустила шанс обойти в турнирной таблице донецкий Шахтер. А "горняки", набрав три балла в Полтаве, сравнялись с киевским Динамо по набранным очкам. Напомним, что завтра свой матч в 12-м туре команда Луческу проведет против Днепра-1.