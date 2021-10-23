Коронавирус скосил полсостава украинского претендента на Лигу чемпионов

В эти минуты в Полтаве проходит центральный поединок 12-го тура Ворскла – Шахтер. К сожалению, команды не смогли выставить на игру сильнейшие составы

Шесть футболистов Ворсклы заболели на коронавирус / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

В составе полтавчан не смогли принять участие в игре шесть футболистов, сообщает канал Футбол.

Мы ведем онлайн матча Ворскла – Шахтер на нашем сайте.

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Накануне встречи положительные тесты на COVID-19 сдали Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Валерий Бондаренко, Владислав Вакула, Даниил Кравчук и Иван Нестеренко.

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Отметим, что серьезные кадровые проблемы и у донецкого Шахтера. Тренерский штаб Роберто Де Дзерби не сможет рассчитывать на трио защитников – Николая Матвиенко, Виктора Корниенко и Сергея Кривцова, а также двух бразильских легионеров – Маркоса Антонио и Дентиньо.

В турнирной таблице Шахтер идет на втором месте и на два очка опережает Ворсклу. В случае победы полтавчане попадут в зону Лиги чемпионов.

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