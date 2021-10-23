Коронавірус скосив півскладу українського претендента на Лігу чемпіонів

У ці хвилини в Полтаві проходить центральний поєдинок 12-го туру УПЛ Ворскла – Шахтар. На жаль, команди не змогли виставити на гру найсильніші склади

Шість футболістів Ворскли захворіли на коронавірус / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

У складі полтавчан не змогли взяти участь в грі шість футболістів, повідомляє канал Футбол.

Ми ведемо онлайн матчу Ворскла – Шахтар на нашому сайті.

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Напередодні зустрічі позитивні тести на COVID-19 здали Володимир Чеснаков, Давід Пуцлін, Валерій Бондаренко, Владислав Вакула, Данило Кравчук та Іван Нестеренко.

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Відзначимо, що серйозні кадрові проблеми і у донецького Шахтаря. Тренерський штаб Роберто Де Дзербі не зможе розраховувати на тріо захисників – Миколу Матвієнка, Віктора Корнієнка та Сергія Кривцова, а також двох бразильських легіонерів – Маркоса Антоніо і Дентіньйо.

У турнірній таблиці Шахтар йде на другому місці і на два очки випереджає Ворсклу. У разі перемоги полтавці потраплять в зону Ліги чемпіонів.

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