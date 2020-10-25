"Ингулец" сумел отстоять ничью в матче с "Мариуполем" в чемпионате Украины (видео)

В воскресенье тремя поединками завершается очередной игровой день в отечественной Премьер-лиге. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 7-го тура чемпионата Украины. Первыми на поле сегодня вышли дебютанты элиты из "Ингульца" и старожилы из "Мариуполя".
Команды взяли с места в карьер. Уже на шестой минуте защитник Денис Балан ударом головой после навеса вывел коллектив из пгт Петрово вперед. Однако уже через две минуты 20-летний хавбек клуба из Донецкой области Артем Бондаренко ударом из штрафной площади восстановил равновесие – 1:1. Смотрите лучшие моменты первого тайма.
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Во второй половине как соперники ни старались, но склонить чаши весов на свою сторону не смогли. Номинальные хозяева неплохо действовали на контратаках, а гости пытались что-то выжать из территориального преимущества. Наилучший шанс принести "Мариуполю" победу упустил молодой форвард Даниил Сикан. Вашему вниманию – лучшие моменты второго тайма.
Интересно, что в семи матчах "Ингулец" пять раз сыграл вничью и пока держится на 11-й позиции. "Мариуполь" набрал 11 очков и остался на шестом месте, уступая "Колосу" по дополнительным показателям. Тем более, коллектив из Ковалевки позже сыграет сегодня с "Минаем".Читайте Segodnya.ua в Google News
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