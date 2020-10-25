Капитан "Ворсклы" рассказал о премиальных и упущенной победе в игре с "Шахтером"

Владимир Чеснаков уверен, что его команда заслужила как минимум ничью

Чемпионат Украины продолжает преподносить сюрпризы. Вчера "Шахтер" в большинстве не сумел переиграть "Ворсклу". Причем, гости из Полтавы вполне могли забить более одного мяча чемпионам. Теперь подопечные Юрия Максимова ждут повышенные премиальные от боссов клуба.

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Об этом сообщил капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков в комментарии сайту meta-ratings:

"Скрывать не буду: клубное руководство обещало нам повышенные премиальные за положительный результат в поединке с "Шахтером". Сыграв вничью с чемпионом, мы это заслужили".

При этом полузащитник считает, что полтавская команда не только заслужила ничью, но могла и победить "Шахтер":

"После финального свистка Юрий Максимов сказал, что, учитывая то, как разворачивались события в матче, рассчитывал на большее. Наверное, намекал на неиспользованные Кулачем моменты. Если принять во внимание наши голевые шансы в первом тайме, то как минимум на ничью "Ворскла" наиграла. Хотя после необязательного второго предупреждения Альюна мы оказались в затруднительном положении. Однако сумели выстоять. Нам в раздевалке Владислав Кулач говорил, что не реализованные в матче с "Шахтером" моменты будут ему еще долго сниться. Но это футбол, даже более звездные мастера не всегда поражают цель с убойных позиций".

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Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Ворскла":

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