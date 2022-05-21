Готовы играть под бомбежками. Козловский анонсировал новый сезон УПЛ

Футбольные клубы Украинской Премьер-лиги рассматривают несколько вариантов проведения чемпионата в элитном дивизионе

Григорий Козловский выступает за проведение чемпионата в Украине / Фото: официальный сайт УПЛ, Коллаж: Сегодня

Военная агрессия Российской Федерации поставила под угрозу проведение чемпионата УПЛ. Сезон 2021/22 не был доигран, а позиции клубов в турнирной таблице оставили по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Каким будет новый сезон УПЛ, пока не знает никто. Наиболее вероятным вариантом на сегодняшний день считается розыгрыш чемпионата Украины за границей. Но босс львовского Руха Григорий Козловский уверен, что первенство необходимо проводить только в Украине.

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"Я – поклонник того, чтобы чемпионат состоялся в Украине, в западной Украине там. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы чемпионат прошел здесь для наших людей. Мы – футбольный клуб – готовы играть под бомбежками и воздушными тревогами. Это то, что нужно людям, люди этого ждут. Я не вижу в этом чего-нибудь крамольного. Это тоже наш спортивный фронт – для поднятия духа, чтобы показать, что украинцы несокрушимы. Даже во время войны мы можем сражаться за имя нашей страны.

Если так случится, что невозможно будет играть в Украине, я думаю, нам нужно будет собираться клубами, решать. Как примет большинство, на это мы и согласимся. Если спросите наше мнение, я буду предлагать, чтобы играть чемпионат в Польше, Словакии, Венгрии. Минай без проблем может играть в Венгрии домашние игры, мы – в Польше. Думаю, мы можем ездить на игры, возвращаться, быть с семьями, военными, народом Украины", – заявил Козловский в интервью Футбол News.

Ранее мы сообщали, что львовский Рух стал первым в чемпионате Украины по футболу (U-19). Теперь команду ожидает дебют в Юношеской Лиге УЕФА.

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