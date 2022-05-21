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Готові грати під бомбардуванням. Козловський анонсував новий сезон УПЛ

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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21 травня, 13:39
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Футбольні клуби Української Прем'єр-ліги розглядають кілька варіантів проведення чемпіонату в елітному дивізіоні
Григорій Козловський виступає за проведення чемпіонату України
Григорій Козловський виступає за проведення чемпіонату України / Фото: Колаж: Сьогодні

Військова агресія Росії поставила під загрозу проведення чемпіонату УПЛ. Сезон 2021/22 не був дограний, а позиції клубів у турнірній таблиці залишили станом на 24 лютого 2022 року.

Яким буде новий сезон УПЛ, поки що не знає ніхто. Найбільш ймовірним варіантом на сьогоднішній день вважається розіграш чемпіонату України за кордоном. Але бос львівського Руху Григорій Козловський упевнений, що першість необхідно проводити лише в Україні.

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"Я – шанувальник того, щоб чемпіонат відбувся в Україні, у західній Україні там. Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб чемпіонат пройшов тут для наших людей. Ми – футбольний клуб – готові грати під бомбардуваннями та повітряними тривогами.

Це те, що потрібно людям, люди цього чекають. Я не бачу в цьому чогось крамольного. Це теж наш спортивний фронт – для піднесення духу, щоб показати, що українці незламні. Навіть під час війни ми можемо боротися за ім'я нашої країни.

Якщо так станеться, що неможливо буде грати в Україні, я гадаю, нам треба буде збиратися клубами, вирішувати. Як прийме більшість, на це ми погодимося. Якщо запитаєте нашу думку, я пропонуватиму, щоб грати чемпіонат у Польщі, Словаччині, Угорщині.

Минай без проблем може грати в Угорщині домашні ігри, ми – у Польщі. Думаю, ми можемо їздити на ігри, повертатися, бути із сім'ями, військовими, народом України", – заявив Козловський в інтерв'ю Футбол News.

Раніше ми повідомляли, що львівський Рух став першим у чемпіонаті України з футболу (U-19). Тепер на команду чекає дебют у Юнацькій Лізі УЄФА.

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Львівський Рух – посів перше місце у чемпіонаті U-19
Львівський Рух – посів перше місце у чемпіонаті U-19 / Фото: Рух Львів

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