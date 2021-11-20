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Мариуполь --
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Черноморец --
Десна --
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Колос --
Верес --
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Заря --
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Верес --
Динамо --
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Львов --
4 декабря 00:00
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Герой сборной Украины Довбик сделал суперскоростной дубль в Днепре

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
20 ноября, 21:43
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Благодаря дублю Артема Довбика, забившего два мяча за две минуты, Днепр-1 добыл волевую победу над Александрией со счетом 3:1 и вышел на третье место в УПЛ
Днепр-1 - Александрия - 3:1
Днепр-1 - Александрия - 3:1 / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

На неделе Артем Довбик закрепил своим голом победу сборной Украины над Боснией 2:0, которая вывела нас в плей-офф за попадание на ЧМ-2022.

А сегодня самый результативный нападающий УПЛ помог и своему клубу Днепру-1 одолеть дома Александрию 3:1, забив два мяча за две минуты.

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Днепр-1 – Александрия – 3:1
Голы: Довбик, 27 пенальти, 28, Логинов, 40 – Бабогло, 18

ВИДЕО ГОЛОВ

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Благодаря этой победе Днепр-1 вышел на третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, опередив на два очка Зарю, неожиданно проигравшую на выезде Львову 1:2.

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