Герой збірної України Довбик зробив супершвидкісний дубль у Дніпрі

Дніпро-1 - Олександрія - 3:1 / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"
На тижні Артем Довбик закріпив своїм голом перемогу збірної України над Боснією 2:0, яка вивела нас до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022.
А сьогодні найрезультативніший нападник УПЛ допоміг і своєму клубу Дніпру-1 здолати вдома Олександрію 3:1, забивши два м'ячі за дві хвилини.
Дніпро-1 – Олександрія – 3:1
Голи: Довбик, 27 пенальті, 28, Логинов, 40 – Бабогло, 18
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Завдяки цій перемозі Дніпро-1 вийшов на третійрядок у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, випередивши на два очки Зорю, яка несподівано програла на виїзді Львову 1:2.
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Позиція
Команда
І
В
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П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
15
12
2
1
41
8
33
38
Забиті 41
Пропущені 8
Різниця 33Результати останніх матчів: В П В В В
2
15
12
2
1
40
8
32
38
Забиті 40
Пропущені 8
Різниця 32Результати останніх матчів: В В В В В
3
15
10
1
4
24
15
9
31
Забиті 24
Пропущені 15
Різниця 9Результати останніх матчів: В В В П В
4
15
9
2
4
34
18
16
29
Забиті 34
Пропущені 18
Різниця 16Результати останніх матчів: П В В В П
5
14
8
4
2
23
11
12
28
Забиті 23
Пропущені 11
Різниця 12Результати останніх матчів: В Н П В В
6
15
6
5
4
15
13
2
23
Забиті 15
Пропущені 13
Різниця 2Результати останніх матчів: П В Н Н П
7
14
6
3
5
17
21
-4
21
Забиті 17
Пропущені 21
Різниця -4Результати останніх матчів: В П Н Н П
8
14
5
4
5
12
15
-3
19
Забиті 12
Пропущені 15
Різниця -3Результати останніх матчів: П Н В В Н
9
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забиті 16
Пропущені 22
Різниця -6Результати останніх матчів: П П В В В
10
14
3
4
7
13
20
-7
13
Забиті 13
Пропущені 20
Різниця -7Результати останніх матчів: П П Н Н В
11
15
3
4
8
11
23
-12
13
Забиті 11
Пропущені 23
Різниця -12Результати останніх матчів: В П В Н П
12
13
3
2
8
8
21
-13
11
Забиті 8
Пропущені 21
Різниця -13Результати останніх матчів: П П П П В
13
15
2
5
8
17
35
-18
11
Забиті 17
Пропущені 35
Різниця -18Результати останніх матчів: П В Н Н П
14
13
2
3
8
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23
-14
9
Забиті 9
Пропущені 23
Різниця -14Результати останніх матчів: П Н П П Н
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Пропущені 20
Різниця -12Результати останніх матчів: П П Н Н П
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Пропущені 32
Різниця -15Результати останніх матчів: В П П П П