Герой збірної України Довбик зробив супершвидкісний дубль у Дніпрі

Завдяки дублю Артема Довбика, який забив два м'ячі за дві хвилини, Дніпро-1 виборов вольову перемогу над Олександрією з рахунком 3:1 і вийшов на третю сходинку в УПЛ

Дніпро-1 - Олександрія - 3:1 / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

На тижні Артем Довбик закріпив своїм голом перемогу збірної України над Боснією 2:0, яка вивела нас до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022.

А сьогодні найрезультативніший нападник УПЛ допоміг і своєму клубу Дніпру-1 здолати вдома Олександрію 3:1, забивши два м'ячі за дві хвилини.

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Дніпро-1 – Олександрія – 3:1

Голи: Довбик, 27 пенальті, 28, Логинов, 40 – Бабогло, 18

ВІДЕО ГОЛІВ

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Завдяки цій перемозі Дніпро-1 вийшов на третійрядок у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, випередивши на два очки Зорю, яка несподівано програла на виїзді Львову 1:2.

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