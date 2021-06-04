Европейский гранд заинтересовался динамовцем – в Киеве на свою звезду повесили ценник

Французский Марсель поставил в список желаемых приобретений полузащитника сборной Николая Шапаренко. За него хотят получить не менее 8 миллионов евро

Николай Шапаренко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Еще один украинский футболист может летом сменить клубную прописку. 22-летний хавбек киевского Динамо Николай Шапаренко попал на карандаш скаутам французского Марселя. Правда, парень является запасным вариантом для именитого клуба, хотя тот уже и поинтересовался его ценой.

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Об интересу к Николаю пишет французское издание Sport.fr.

Сообщают, что приоритетом для Марселя является аргентинский полузащитник Тьяго Альмада из Велес Сарсфилд. Отец 20-летнего игрока молодежной сборной уже ведет переговоры с клубом. Если же они не увенчаются успехом, то французы готовы переключиться на Шапаренко. При этом Динамо уже выставило за парня цену в 8 миллионов евро.

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Кроме того, украинец станет более дешевым вариантом для Марселя, ведь Велес Сарсфилд готов отпустить свою звезду не менее, чем за 15 миллионов. Контракт Коли в Киеве действует еще 4 года. Кстати, некогда грозная французская команда заняла в чемпионате пятое место и сыграет в еврокубках.

Вспомним, как Динамо и Заря играли в финале Кубка Украины: