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Эти руки много крали, но только у государства! Босс клуба УПЛ огорошил признанием

Елена Павлова Елена Павлова
30 мая, 14:47
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Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал, как заработал свое состояние, чтобы финансировать футбольную команду, и за что у него имеется судимость
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк

Президент Ингульца Александр Поворознюк, который недавно чудом выжил после взрыва гранаты, рассказал, как заработал свое состояние и какое наследство оставит детям. Напомним, что в минувшем сезоне клуб из Петрово дебютировал в Премьер-лиге.

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"Я сделаю все, чтобы научить детей зарабатывать деньги руками и мозгами. Свой капитал я сколотил сам. Я их не украл, а просто зарабатывал. Хотя, я вам скажу честно, эти руки очень много крали. Я говорю откровенно. Но я никогда не крал у людей, я крал у государства. Проносило, проходило, но я за это и судимость заработал. Когда-то и авторитет на этом потерял, потому что был судимый. В армии тоже судимый: в бушлате было холодно – я дубленок наворовал. Еще и домой прислал", – рассказал Поворознюк YouTube-каналу Ингульца

Босс клуба из Петрово выступает за радикальные меры
Босс клуба из Петрово выступает за радикальные меры / Фото: Канал Футбол

"Я считаю, что я научу своих детей зарабатывать деньги своими мозгами. Им не будет стыдно. Даже если меня не будет, они продолжат все мои идеи и планы. Ингулец вечно будет играть в футбол, я все сделал для этого".

Ранее, еще до выхода Ингульца в Премьер-лигу, сообщалось, что президент клуба Поворознюк возит с собой автомат. Сам он говорил, что в 1990-е успел перейти в легальный бизнес. По итогам сезона в УПЛ петровская команда заняла 12 место из 14-ти.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
26
20
5
1
59
15
44
65
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
26
16
6
4
51
19
32
54
Забитые 51
Пропущеные 19
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В П П
3
Заря Заря Зар
26
15
5
6
44
22
22
50
Забитые 44
Пропущеные 22
Разница 22
Результаты последних матчей: В В В П В
4
Колос Колос Кол
26
10
11
5
36
26
10
41
Забитые 36
Пропущеные 26
Разница 10
Результаты последних матчей: П В Н В Н
5
Ворскла Ворскла Вор
26
11
8
7
37
30
7
41
Забитые 37
Пропущеные 30
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н П П В
6
Десна Десна Дес
26
10
8
8
38
32
6
38
Забитые 38
Пропущеные 32
Разница 6
Результаты последних матчей: П Н Н П П
7
Днепр-1 Днепр-1 Дне
26
8
6
12
36
38
-2
30
Забитые 36
Пропущеные 38
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П П В Н
8
Львов Львов Льв
26
8
5
13
25
51
-26
29
Забитые 25
Пропущеные 51
Разница -26
Результаты последних матчей: Н П В В В
9
Александрия Александрия Але
26
8
5
13
33
37
-4
29
Забитые 33
Пропущеные 37
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В П
10
Рух Рух Рух
26
6
10
10
27
39
-12
28
Забитые 27
Пропущеные 39
Разница -12
Результаты последних матчей: Н В В В Н
11
Мариуполь Мариуполь Мар
26
6
8
12
27
41
-14
26
Забитые 27
Пропущеные 41
Разница -14
Результаты последних матчей: В Н П П Н
12
Ингулец Ингулец Инг
26
5
11
10
24
36
-12
26
Забитые 24
Пропущеные 36
Разница -12
Результаты последних матчей: П В В П Н
13
Олимпик Олимпик Оли
26
6
4
16
28
48
-20
22
Забитые 28
Пропущеные 48
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П В П
14
Минай Минай Мин
26
4
6
16
16
47
-31
18
Забитые 16
Пропущеные 47
Разница -31
Результаты последних матчей: П П П П В

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтер
26
51:19
54
3
Заря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Днепр-1
26
36:38
30
8
Львов
26
25:51
29
9
Александрия
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Мариуполь
26
27:41
26
12
Ингулец
26
24:36
26
13
Олимпик
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
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