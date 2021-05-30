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Ці руки багато крали, але тільки у держави! Бос клубу УПЛ приголомшив зізнанням

Олена Павлова Олена Павлова
30 травня, 14:47
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Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів, як заробив свої статки, щоб фінансувати футбольну команду, і за що у нього є судимість
Президент "Ингульця" Олександр Поворознюк
Президент "Ингульця" Олександр Поворознюк

Президент Інгульця Олександр Поворознюк, який нещодавно дивом вижив після вибуху гранати, розповів, як заробив свої статки і яку спадщину залишить дітям. Нагадаємо, що в минулому сезоні клуб з Петрово дебютував у Прем'єр-лізі.

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"Я зроблю все, щоб навчити дітей заробляти гроші руками і мізками. Свій капітал я сколотив сам. Я їх не вкрав, а просто заробляв. Хоча, я вам скажу чесно, ці руки дуже багато крали. Я кажу відверто. Але я ніколи не крав у людей, я крав у держави. Проносило, проходило, але я за це і судимість заробив. Колись і авторитет на цьому втратив, бо був судимий. В армії теж судимий: в бушлаті було холодно – я дублянок накрав. Ще й додому надіслав", – розповів Поворознюк YouTube-каналу Інгульця

Бос клуба з Петрового виступає за радикальні заходи
Бос клуба з Петрового виступає за радикальні заходи / Фото: Канал Футбол

"Я вважаю, що я навчу своїх дітей заробляти гроші своїми мізками. Їм не буде соромно. Навіть якщо мене не буде, вони продовжать всі мої ідеї і плани. Інгулець вічно буде грати в футбол, я все зробив для цього"

Раніше, ще до виходу Інгульця до Прем'єр-ліги, повідомлялося, що президент клубу Поворознюк возить з собою автомат. Сам він говорив, що в 1990-і встиг перейти в легальний бізнес. За підсумками сезону в УПЛ петрівська команда зайняла 12 місце з 14-ти.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
26
20
5
1
59
15
44
65
Забиті 59
Пропущені 15
Різниця 44
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
26
16
6
4
51
19
32
54
Забиті 51
Пропущені 19
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В П П
3
Зоря Зоря Зор
26
15
5
6
44
22
22
50
Забиті 44
Пропущені 22
Різниця 22
Результати останніх матчів: В В В П В
4
Колос Колос Кол
26
10
11
5
36
26
10
41
Забиті 36
Пропущені 26
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В Н В Н
5
Ворскла Ворскла Вор
26
11
8
7
37
30
7
41
Забиті 37
Пропущені 30
Різниця 7
Результати останніх матчів: В Н П П В
6
Десна Десна Дес
26
10
8
8
38
32
6
38
Забиті 38
Пропущені 32
Різниця 6
Результати останніх матчів: П Н Н П П
7
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
26
8
6
12
36
38
-2
30
Забиті 36
Пропущені 38
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П П В Н
8
Львів Львів Льв
26
8
5
13
25
51
-26
29
Забиті 25
Пропущені 51
Різниця -26
Результати останніх матчів: Н П В В В
9
Олександрія Олександрія Оле
26
8
5
13
33
37
-4
29
Забиті 33
Пропущені 37
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П П В П
10
Рух Рух Рух
26
6
10
10
27
39
-12
28
Забиті 27
Пропущені 39
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н В В В Н
11
Маріуполь Маріуполь Мар
26
6
8
12
27
41
-14
26
Забиті 27
Пропущені 41
Різниця -14
Результати останніх матчів: В Н П П Н
12
Інгулець Інгулець Інг
26
5
11
10
24
36
-12
26
Забиті 24
Пропущені 36
Різниця -12
Результати останніх матчів: П В В П Н
13
Олімпік Олімпік Олі
26
6
4
16
28
48
-20
22
Забиті 28
Пропущені 48
Різниця -20
Результати останніх матчів: Н П П В П
14
Минай Минай Мин
26
4
6
16
16
47
-31
18
Забиті 16
Пропущені 47
Різниця -31
Результати останніх матчів: П П П П В

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Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтар
26
51:19
54
3
Зоря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Дніпро-1
26
36:38
30
8
Львів
26
25:51
29
9
Олександрія
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Маріуполь
26
27:41
26
12
Інгулець
26
24:36
26
13
Олімпік
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
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