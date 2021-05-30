Ці руки багато крали, але тільки у держави! Бос клубу УПЛ приголомшив зізнанням

Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів, як заробив свої статки, щоб фінансувати футбольну команду, і за що у нього є судимість
Президент "Ингульця" Олександр Поворознюк
Президент Інгульця Олександр Поворознюк, який нещодавно дивом вижив після вибуху гранати, розповів, як заробив свої статки і яку спадщину залишить дітям. Нагадаємо, що в минулому сезоні клуб з Петрово дебютував у Прем'єр-лізі.
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"Я зроблю все, щоб навчити дітей заробляти гроші руками і мізками. Свій капітал я сколотив сам. Я їх не вкрав, а просто заробляв. Хоча, я вам скажу чесно, ці руки дуже багато крали. Я кажу відверто. Але я ніколи не крав у людей, я крав у держави. Проносило, проходило, але я за це і судимість заробив. Колись і авторитет на цьому втратив, бо був судимий. В армії теж судимий: в бушлаті було холодно – я дублянок накрав. Ще й додому надіслав", – розповів Поворознюк YouTube-каналу Інгульця
Бос клуба з Петрового виступає за радикальні заходи / Фото: Канал Футбол
"Я вважаю, що я навчу своїх дітей заробляти гроші своїми мізками. Їм не буде соромно. Навіть якщо мене не буде, вони продовжать всі мої ідеї і плани. Інгулець вічно буде грати в футбол, я все зробив для цього"
Раніше, ще до виходу Інгульця до Прем'єр-ліги, повідомлялося, що президент клубу Поворознюк возить з собою автомат. Сам він говорив, що в 1990-і встиг перейти в легальний бізнес. За підсумками сезону в УПЛ петрівська команда зайняла 12 місце з 14-ти.
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