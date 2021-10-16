Это конец карьеры Супряги в Динамо: жесткий приговор чемпиону мира

Эксперт Олег Федорчук резко высказался относительно перспектив Владислава Супряги после ранней замены игрока в матче Динамо против Львова
Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Победный матч Динамо против Львова 4:1 отметился показательной заменой, которую Мирча Луческу произвел на исходе первого тайма при счете 1:1.
Вместо невзрачного чемпиона мира среди молодежи Супряги Луческу выпустил Гармаша, который забил за киевлян дважды.
"Означает ли эта замена Супряги конец его карьеры? Если говорить о карьере футболиста в средней команде, то это только начало. Если говорить о футболисте в команде уровня Динамо – это конец", – приводит слова экс-тренера Таврии, эксперта Олега Федорчука FanDay.
Владислав Супряга / Фото: Getty Images
"Супряга рано попал в топовый клуб, ему надо еще трудиться и приобрести тот багаж, который даст ему уверенность. В Днепре-1 он был на своем уровне, у него иногда получались неплохие игры. Несоответствие уровня сковывает футболиста и при видимой старательности у него не получается. Внутренняя неуверенность чувствуется в принятии решений, слишком медленно он принимает решения".
Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
"Супряга не предугадывает ситуации. Он принимает очень простые решения, а футбол – это игра, в которой во главу угла ставится принятие решений. Всегда из 4-5 вариантов хороший, классный футболист выбирает лучший вариант, средний футболист выбирает через раз, а Супряга относится к средним футболистам как раз в контексте принятия решений. Даже сегодня, мяч отскочил от вратаря – пустые ворота, а он не был готов. И это нападающий", – отметил Федорчук.
При этом Мирча Луческу, комментируя замену Супряги, заявил каналу Футбол 1:
"Для него это возможность подумать. Он не забил тот гол, который должен был. Потом сфолил на нашей половине поля. У него есть все качества для форварда – физические и технические. Но он должен понимать, что профессиональный футбол – это и характер. Надеюсь, он вынесет уроки из этой замены".
1
11
9
2
0
29
3
26
29
Забитые
29
Пропущеные
3
Разница
26
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
В
2
11
8
2
1
29
6
23
26
Забитые
29
Пропущеные
6
Разница
23
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
В
3
11
7
1
3
16
12
4
22
Забитые
16
Пропущеные
12
Разница
4
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
П
4
10
6
3
1
19
7
12
21
Забитые
19
Пропущеные
7
Разница
12
Результаты последних матчей:
В
В
В
Н
П
5
11
6
2
3
23
15
8
20
Забитые
23
Пропущеные
15
Разница
8
Результаты последних матчей:
П
В
В
В
Н
6
10
5
3
2
10
7
3
18
Забитые
10
Пропущеные
7
Разница
3
Результаты последних матчей:
Н
В
П
В
Н
7
11
5
1
5
11
14
-3
16
Забитые
11
Пропущеные
14
Разница
-3
Результаты последних матчей:
В
В
В
Н
П
8
10
5
1
4
13
16
-3
16
Забитые
13
Пропущеные
16
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П
П
В
Н
П
9
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забитые
9
Пропущеные
12
Разница
-3
Результаты последних матчей:
Н
П
П
В
В
10
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забитые
8
Пропущеные
12
Разница
-4
Результаты последних матчей:
В
П
П
Н
В
11
10
3
2
5
7
16
-9
11
Забитые
7
Пропущеные
16
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
В
П
В
П
12
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забитые
9
Пропущеные
18
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
Н
П
П
В
13
11
1
3
7
7
19
-12
6
Забитые
7
Пропущеные
19
Разница
-12
Результаты последних матчей:
П
П
В
Н
П
14
9
1
3
5
6
12
-6
6
Забитые
6
Пропущеные
12
Разница
-6
Результаты последних матчей:
П
П
П
Н
Н
15
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забитые
11
Пропущеные
24
Разница
-13
Результаты последних матчей:
П
Н
П
Н
Н
16
11
1
1
9
13
27
-14
4
Забитые
13
Пропущеные
27
Разница
-14
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
В