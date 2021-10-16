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Теперь на "банку"? Луческу недоволен игрой самого дорогого форварда Динамо

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
16 октября, 20:23
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В матче против Львова Мирча Луческу выпустил нападающего Динамо Владислава Супрягу с первых минут игры, но молодой форвард не оправдал доверие тренера
Мирча Луческу остался недоволен игрой Владислава Супряги
Мирча Луческу остался недоволен игрой Владислава Супряги / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо в поединке 11-го тура УПЛ разгромило Львов со счетом 4:1 и вернулось на вершину турнирной таблицы. После матча, наставник "бело-синих" Мирча Луческу провел анализ игры и объяснил причину ранней замены форварда Супряги.

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"Мы доминировали, хотя было сложное поле для контроля мяча. Смогли не дать сопернику сыграть в его футбол и могли сами забивать до того, как пропустили. Супряга должен был забивать, 100% момент. Расслабленность нашего игрока в этом эпизоде.

Где-то повезло, что сразу отыгрались после пенальти. А во втором тайме игра шла в одни ворота, разница в классе видна. Я доволен игроками.

Замена Супряги на 41-й минуте? Для него это возможность подумать. Он не забил тот гол, который должен был. Потом сфолил на нашей половине поля.

Он должен был быть сконцентрированным. У него есть все качества для форварда – физические и технические. Но он должен понимать, что профессиональный футбол это и характер.

Надеюсь, он вынесет уроки из этой замены", – сказал Луческу в интервью Футбол 1.

Отметим, что на 41-й минуте матча румынский наставник Динамо провел замену: вместо Супряги на поле вышел Денис Гармаш. Во время замены, Владислав даже не подошел к Мирче, который, в свою очередь, также проигнорировал игрока.

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При этом замена Луческу сработала на все сто. Денис Гармаш, который заменил нефартового форварда, стал героем матча, сделав дубль во втором тайме.

Напомним, что Владислав Супряга в летнее межсезонье мог покинуть киевское Динамо и перейти в один из клубов Серии А. Но в итоге, из-за завышенной цены, 21-летний нападающий остался в столице Украины.

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Смотрите обзор матча Львов – Динамо

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