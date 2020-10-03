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"Днепр-1" в матче с тремя красными карточками спасся от поражения "Ворскле" на 95-й минуте

3 октября, 16:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Подопечные Юрия Максимова выиграли в чемпионате три матча из пяти и остаются лидерами

Полтавская "Ворскла" продолжает сенсационно лидировать в украинской Премьер-лиге. Сегодня, в первом матче дня, она сыграла гостях в ничью с "Днепром-1", упустив победу на пятой добавленной минуте! Узнавайте расписание, прогнозы и результаты пятого тура чемпионата Украины.

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Все начиналось для хозяев хорошо: на 14-й минуте 20-летний Александр Назаренко с близкой дистанции огорчил на год старшего вратаря "Ворсклы" Дмитрия Резника.

Однако еще в конце первого тайма, на 42-й минуте, Владислав Кулач позволил полтавской команде уйти на перерыв с ничейным счетом. Форвард огорчил Богдана Сарнавского ударом головой после точного навеса с фланга – 1:1.

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В начале второй половины "Ворскла" претендовала на пенальти, но после просмотра VAR рефери не увидел игру рукой. В середине второго тайма 20-летний полузащитник из Мали Ибрагим Кане забил после сольного прохода сквозь пассивную защиту хозяев. Затем "Днепр-1" остался в меньшинстве: Андрей Цуриков на 74-й минуте умудрился получить две желтые карточки в течение буквально 30 секунд!

Однако затем его "подвиг" повторили два футболиста "Ворсклы": Александр Скляр на 81-й минуте и Кане на 94-й! После этого хозяева спаслись в добавленное время. Чемпион мира среди молодежи Сергей Булеца, который вышел на замену, взял игру на себя и эффектным ударом из-за штрафной принес "Днепру-1" ничью – 2:2.

Сергей Булеца

Сергей Булеца / Фото: AFP

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Хорватский тренер "Днепра" Игор Йовичевич берет первое очко с новой командой. Правда, у его подопечных всего два очка после пяти туров, у "Ворсклы" – 11.

Читайте также о том, что база "Карпат" перешла другому львовскому клубу.

Смотрите, как "Ворскла" обыграла в гостях "Александрию" в УПЛ:

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