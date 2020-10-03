База "Карпат" перешла в собственность другого львовского клуба

Футбольная база в поселке Брюховичи, где много лет жили и тренировались игроки "Карпат", больше не принадлежит славному львовскому клубу. Не так давно на ее основе создали и современный медико-реабилитационный центр с бассейном, но теперь хозяином здесь будет ФК "Львов".
Об этом сообщил телеканал "Футбол 1" в программе "Футбол NEWS".
Новые владельцы уже начали приспосабливать помещения для своих потребностей и проводят ребрендинг. Также эмблемы "Карпат" в помещениях закрыли полиэтиленом, чтобы они не смущали футболистов "Львова".
Хотя пока что все остается в цветах основной команды города.
Напомним, "Карпаты" из-за финансовых проблем не завершили чемпионат 2019/2020 в Премьер-лиге, а новый сезон начали во Второй лиге. В трех матчах у команды одна победа и два поражения. К этим проблемам добавилось и выселение из Брюховичей. Смотрите короткую видеоэкскурсию по базе.
ФК "Львов" в Премьер-лиге проиграл три стартовых матча и сегодня, 3 октября, сыграет дерби с "Рухом".
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Вспомним, что "Львов" был разгромлен "Зарей" в предыдущем туре чемпионата Украины:
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