"Черноморец" усилился бывшим защитником итальянского "Торино"

Одесский "Черноморец" усилился двумя новичками с опытом выступления в элите чемпионата Украины в Италии. Об этом клуб Первой лиги сообщил на своем официальном сайте. Напомним, что во втором туре первенства "Черноморец" не сумел переиграть "Горняк-Спорт" – 1:1.

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Первый новичок одесситов – украинский защитник Василий Прийма, который имеет опыт выступлений за итальянские "Торино" и "Фрозиноне", донецкий "Металлург", луганскую "Зарю" и "Шахтер" из Солигорска. В 2020 году 29-летний футболист перешел в "Карпаты". Но в июне Прийма покинул львовский клуб, который испытывал серьезные финансовые проблемы.

Василий Прийма / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Также в команду Ковальца перебрался Олег Кожушко, который в прошлом сезоне выступал в Премьер-лиге за "Колос" из Ковалевки. Также полузащитник играл за "Днепр" и "Днепр-1". Кожушко будет выступать в одесском клубе под 19-м номером, а Прийма – под 44-м.

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Олег Кожушко / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

После двух туров Первой лиги "Черноморец" занимает второе место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

Смотрите, как Прийма забил в свои ворота

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