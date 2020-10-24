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"Днепр-1" с новым тренером выигрывает второй матч подряд и поднимается в таблице

24 октября, 21:57

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Подопечные хорвата Игора Йовичевича победили львовян на их поле

После паузы на матчи сборных вторую победу подряд в украинской Премьер-лиге добыл "Днепр-1". Сегодня его жертвой стал откровенный аутсайдер – ФК "Львов". Читайте прогноз, расписание и результаты 7-го тура чемпионата Украины.

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Команды довольно резво начали встречу, забив за 25 минут три мяча. У гостей из Днепра отличились Игорь Когут и Артем Довбык, а между их голами у "Львова" на 23-й минуте мяч головой в сетку отправил Юрий Кравчук. Счет 2:1 в пользу парней Игора Йовичевича держался почти час игрового времени. На 83-й минуте опытный Алексей Чичиков в контратаке снял вопрос о победителе – 3:1.

Сегодня же "Шахтер" не сумел переиграть "Ворсклу" в большинстве.

Этот успех позволил "Днепру-1" обойти "Зарю" и занять девятое место. Команда в семи встречах набрала пока что лишь восемь очков. В следующем туре днепряне 30 октября примут киевское "Динамо". Смотрите обзор матча на "Арене Львов".

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ФК "Львов" с одним очков в шести поединках остается худшей командой УПЛ. У земляков-дебютантов из "Руха" – два пункта. Через неделю подопечные Георгия Цецадзе сразятся на своем поле с одним из лидеров – полтавской "Ворсклой".

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