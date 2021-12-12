Динамо – Заря: во сколько и где смотреть центральный матч чемпионата Украины

Динамо и Заря встретятся в 18-м туре чемпионата Украины. Поединок пройдет в воскресенье, 12 декабря, и будет показан на ТВ и в интернете

Динамо Киев VS Заря Луганск / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Встреча пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Смотреть Динамо – Заря онлайн можно на нашем сайте.

Где смотреть матч Динамо – Заря

Также поединок можно будет посмотреть в прямой трансляции на канале "2+2".

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Турнирное положение команд

Это последний матч для обеих команд в 2021 году. Динамовцы не имеют права терять очки, ведь Шахтер обыграл Александрию 2:1 и теперь опережает "бело-синих" на три очка. Чтобы обойти "горняков", киевлянам нужно забить Заре больше трех мячей.

Заря при любом результате матча с Динамо уйдет на зимние каникулы четвертой. Но поражение в Киеве осложнит задачу команде Скрипника в борьбе за бронзу чемпионата. На данный момент Днепр-1 опережает луганчан на пять очков.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Шахтер Шах 18 15 2 1 49 10 39 47 Забитые 49 Пропущенные 10 Разница 39 Результаты последних матчей: В В В В В 2 Динамо Дин 17 14 2 1 46 8 38 44 Забитые 46 Пропущенные 8 Разница 38 Результаты последних матчей: В В В П В 3 Днепр-1 Дне 18 13 1 4 35 17 18 40 Забитые 35 Пропущенные 17 Разница 18 Результаты последних матчей: В В В В В 4 Заря Зар 17 11 2 4 36 18 18 35 Забитые 36 Пропущенные 18 Разница 18 Результаты последних матчей: В В П В В 5 Ворскла Вор 18 9 6 3 30 18 12 33 Забитые 30 Пропущенные 18 Разница 12 Результаты последних матчей: Н Н П В В 6 Александрия Але 18 7 5 6 19 16 3 26 Забитые 19 Пропущенные 16 Разница 3 Результаты последних матчей: П В П П В 7 Десна Дес 18 7 4 7 22 27 -5 25 Забитые 22 Пропущенные 27 Разница -5 Результаты последних матчей: П Н В П В 8 Верес Вер 18 6 5 7 15 20 -5 23 Забитые 15 Пропущенные 20 Разница -5 Результаты последних матчей: Н П П В П 9 Колос Кол 17 6 3 8 12 22 -10 21 Забитые 12 Пропущенные 22 Разница -10 Результаты последних матчей: В В Н В П 10 Металлист 1925 Мет 17 6 1 10 16 27 -11 19 Забитые 16 Пропущенные 27 Разница -11 Результаты последних матчей: П П П П П 11 Рух Рух 17 4 6 7 16 21 -5 18 Забитые 16 Пропущенные 21 Разница -5 Результаты последних матчей: Н Н В П П 12 Львов Льв 18 4 5 9 14 30 -16 17 Забитые 14 Пропущенные 30 Разница -16 Результаты последних матчей: Н П В В П 13 Ингулец Инг 17 3 4 10 13 28 -15 13 Забитые 13 Пропущенные 28 Разница -15 Результаты последних матчей: В П П Н П 14 Черноморец Чер 17 2 5 10 18 39 -21 11 Забитые 18 Пропущенные 39 Разница -21 Результаты последних матчей: П П П В Н 15 Минай Мин 17 1 7 9 11 28 -17 10 Забитые 11 Пропущенные 28 Разница -17 Результаты последних матчей: П П Н Н П 16 Мариуполь Мар 18 2 2 14 21 44 -23 8 Забитые 21 Пропущенные 44 Разница -23 Результаты последних матчей: П Н П П В

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Киевляне одержали 32 победы в очных противостояниях, а луганчане выиграли всего пять матчей, еще 12 встреч завершились вничью.

В первом круге нынешнего чемпионата победу на выезде одержали киевляне со счетом 2:1.

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Букмекеры считают Динамо безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.37, ничью – 4.85, на победу Зари – 8.50.