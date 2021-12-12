Динамо – Заря: во сколько и где смотреть центральный матч чемпионата Украины

Динамо и Заря встретятся в 18-м туре чемпионата Украины. Поединок пройдет в воскресенье, 12 декабря, и будет показан на ТВ и в интернете
Динамо Киев VS Заря Луганск / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Встреча пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Смотреть Динамо – Заря онлайн можно на нашем сайте.
Где смотреть матч Динамо – Заря
Также поединок можно будет посмотреть в прямой трансляции на канале "2+2".
Турнирное положение команд
Это последний матч для обеих команд в 2021 году. Динамовцы не имеют права терять очки, ведь Шахтер обыграл Александрию 2:1 и теперь опережает "бело-синих" на три очка. Чтобы обойти "горняков", киевлянам нужно забить Заре больше трех мячей.
Заря при любом результате матча с Динамо уйдет на зимние каникулы четвертой. Но поражение в Киеве осложнит задачу команде Скрипника в борьбе за бронзу чемпионата. На данный момент Днепр-1 опережает луганчан на пять очков.
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Киевляне одержали 32 победы в очных противостояниях, а луганчане выиграли всего пять матчей, еще 12 встреч завершились вничью.
В первом круге нынешнего чемпионата победу на выезде одержали киевляне со счетом 2:1.
Букмекеры считают Динамо безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.37, ничью – 4.85, на победу Зари – 8.50.