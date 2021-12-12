12 декабря 06:00 О матче
Ломаченко 119
Комми 108
12 декабря 21:45
ПСЖ --
Монако --
12 декабря 22:00 Онлайн
Реал --
Атлетико --
14 декабря 22:00
Дженоа --
Салернитана --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
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Чемпионат Украины 2021/2022

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Динамо – Заря: онлайн центрального матча чемпионата Украины

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 декабря, 11:57
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Сегодня в рамках 18-го тура чемпионата Украины киевское Динамо примет луганскую Зарю. Следить за поединком можно с помощью нашей онлайн-трансляции
Динамо Киев VS Заря Луганск
Динамо Киев VS Заря Луганск / Фото: Коллаж: Сегодня

Поединок Динамо – Заря пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов и видео голов.

Трансляцию матча
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ОНЛАЙН ДИНАМО – ЗАРЯ

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Это последний матч для обеих команд в 2021 году. Динамовцы не имеют право терять очки, ведь Шахтер обыграл Александрию 2:1 и теперь опережает "бело-синих" на три очка.

Заря при любом результате матча с Динамо уйдет на зимние каникулы четвертыми. Но поражение в Киеве осложнит задачу команде Скрипника в борьбе за бронзу чемпионата. На данный момент Днепр-1 опережает луганчан на пять очков.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
18
15
2
1
49
10
39
47
Забитые 49
Пропущенные 10
Разница 39
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
17
14
2
1
46
8
38
44
Забитые 46
Пропущенные 8
Разница 38
Результаты последних матчей: В В В П В
3
Днепр-1 Днепр-1 Дне
18
13
1
4
35
17
18
40
Забитые 35
Пропущенные 17
Разница 18
Результаты последних матчей: В В В В В
4
Заря Заря Зар
17
11
2
4
36
18
18
35
Забитые 36
Пропущенные 18
Разница 18
Результаты последних матчей: В В П В В
5
Ворскла Ворскла Вор
18
9
6
3
30
18
12
33
Забитые 30
Пропущенные 18
Разница 12
Результаты последних матчей: Н Н П В В
6
Александрия Александрия Але
18
7
5
6
19
16
3
26
Забитые 19
Пропущенные 16
Разница 3
Результаты последних матчей: П В П П В
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забитые 22
Пропущенные 27
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н В П В
8
Верес Верес Вер
18
6
5
7
15
20
-5
23
Забитые 15
Пропущенные 20
Разница -5
Результаты последних матчей: Н П П В П
9
Колос Колос Кол
17
6
3
8
12
22
-10
21
Забитые 12
Пропущенные 22
Разница -10
Результаты последних матчей: В В Н В П
10
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
17
6
1
10
16
27
-11
19
Забитые 16
Пропущенные 27
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П
11
Рух Рух Рух
17
4
6
7
16
21
-5
18
Забитые 16
Пропущенные 21
Разница -5
Результаты последних матчей: Н Н В П П
12
Львов Львов Льв
18
4
5
9
14
30
-16
17
Забитые 14
Пропущенные 30
Разница -16
Результаты последних матчей: Н П В В П
13
Ингулец Ингулец Инг
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забитые 13
Пропущенные 28
Разница -15
Результаты последних матчей: В П П Н П
14
Черноморец Черноморец Чер
17
2
5
10
18
39
-21
11
Забитые 18
Пропущенные 39
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П В Н
15
Минай Минай Мин
17
1
7
9
11
28
-17
10
Забитые 11
Пропущенные 28
Разница -17
Результаты последних матчей: П П Н Н П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забитые 21
Пропущенные 44
Разница -23
Результаты последних матчей: П Н П П В

ПРЕДЫДУЩИЕ МАТЧИ

В прошлом туре команда Луческу без особых проблем разобралась на выезде с ровенским Вересом 3:0. Но в среду у Динамо был тяжелый вылет в Лиссабон, где они уступили Бенфике 0:2.

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Заря в 17-м туре УПЛ у себя дома минимально обыграла аутсайдера чемпионата Ингулец 1:0. В четверг подопечные Виктора Скрипника играли свой последний матч в Лиге конференций против норвежского Буде-Глим. Заря была близка к победе, но пропустила обидный автогол и с итоговым результатом 1:1 покинула еврокубки.

СТАТИСТИКА ОЧНЫХ МАТЧЕЙ

За период выступлений в элитном дивизионе украинского чемпионата соперники провели между собой 49 поединков. Киевляне одержали 32 победы, луганчане праздновали викторию в пяти матчах, еще 12 встреч завершились вничью. Разница забитых – пропущенных мячей составляет 104 – 37 в пользу "бело-синих".

В первом круге нынешнего чемпионата победу на выезде одержали киевляне со счетом 2:1.

КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ

Букмекеры считают Динамо безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.37, ничью – 4.85, на победу Зари – 8.50.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Динамо – Заря в прямом эфире покажут на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 17:00.

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ТОП-МАТЧИ ВОСКРЕСЕНЬЯ

Динамо

Сегодня

17:00

Заря

1.38

4.70

8.80

ПСЖ

Сегодня

21:45

Монако

1.49

4.80

6.40

Реал

Сегодня

22:00

Атлетико

2.04

3.55

3.80
Сравнение бойцов
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Василий Ломаченко
Сегодня
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Ричард Комми

33

Возраст

34

170

Рост

173

166

Размах рук

180

61

Вес

61

16

Победы

30

2

Поражения

4

68.8%

% нокаутов

90%

750000

Гонорар за бой

700000

Результат боя
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П1

1.06

Х

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П2

8.00
Ставки на бокс
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Верес
18
15:20
23
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Ингулец
17
13:28
13
14
Черноморец
17
18:39
11
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
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