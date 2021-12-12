12 грудня 06:00 Про матч
Ломаченко 119
Коммі 108
12 грудня 21:45
ПСЖ --
Монако --
12 грудня 22:00 Онлайн
Реал --
Атлетіко --
14 грудня 22:00
Дженоа --
Салернітана --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
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Чемпіонат України 2021/2022

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Динамо – Зоря: онлайн центрального матчу чемпіонату України

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
12 грудня, 11:57
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Сьогодні в рамках 18-го туру чемпіонату України київське Динамо прийме луганську Зорю. Слідкувати за поєдинком можна за допомогою нашої онлайн-трансляції
Динамо Київ VS Зоря Луганськ
Динамо Київ VS Зоря Луганськ / Фото: Колаж: Сьогодні

Поєдинок Динамо – Зоря пройде на НСК "Олімпійський" та розпочнеться о 17:00. Ми проведемо онлайн матчу з детальним описом усіх ключових моментів та відео голів.

Трансляція матчу
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ОНЛАЙН ДИНАМО – ЗОРЯ

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Це останній матч для обох команд у 2021 році. Динамівці не мають права втрачати очки, адже Шахтар обіграв Олександрію 2:1 і тепер випереджає "біло-синіх" на три очки.

Зоря за будь-якого результату матчу з Динамо піде на зимові канікули четвертими. Але поразка у Києві ускладнить завдання команді Скрипника у боротьбі за бронзу чемпіонату. На цей момент Дніпро-1 випереджає луганців на п'ять очок.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
18
15
2
1
49
10
39
47
Забиті 49
Пропущені 10
Різниця 39
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
17
14
2
1
46
8
38
44
Забиті 46
Пропущені 8
Різниця 38
Результати останніх матчів: В В В П В
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
18
13
1
4
35
17
18
40
Забиті 35
Пропущені 17
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В В В В
4
Зоря Зоря Зор
17
11
2
4
36
18
18
35
Забиті 36
Пропущені 18
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В П В В
5
Ворскла Ворскла Вор
18
9
6
3
30
18
12
33
Забиті 30
Пропущені 18
Різниця 12
Результати останніх матчів: Н Н П В В
6
Олександрія Олександрія Оле
18
7
5
6
19
16
3
26
Забиті 19
Пропущені 16
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В П П В
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н В П В
8
Верес Верес Вер
18
6
5
7
15
20
-5
23
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П В П
9
Колос Колос Кол
17
6
3
8
12
22
-10
21
Забиті 12
Пропущені 22
Різниця -10
Результати останніх матчів: В В Н В П
10
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
17
6
1
10
16
27
-11
19
Забиті 16
Пропущені 27
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
11
Рух Рух Рух
17
4
6
7
16
21
-5
18
Забиті 16
Пропущені 21
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н Н В П П
12
Львів Львів Льв
18
4
5
9
14
30
-16
17
Забиті 14
Пропущені 30
Різниця -16
Результати останніх матчів: Н П В В П
13
Інгулець Інгулець Інг
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забиті 13
Пропущені 28
Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П Н П
14
Чорноморець Чорноморець Чор
17
2
5
10
18
39
-21
11
Забиті 18
Пропущені 39
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В Н
15
Минай Минай Мин
17
1
7
9
11
28
-17
10
Забиті 11
Пропущені 28
Різниця -17
Результати останніх матчів: П П Н Н П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забиті 21
Пропущені 44
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н П П В

ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ

Минулого туру команда Луческу без особливих проблем розібралася на виїзді з рівненським Вересом 3:0. Але в середу Динамо мав важкий виліт у Лісабон, де вони поступилися Бенфіці 0:2.

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Зоря у 17-му турі УПЛ у себе вдома мінімально обіграла аутсайдера чемпіонату Інгулець 1:0. У четвер підопічні Віктора Скрипника грали свій останній матч у Лізі конференцій проти норвезького Буде-Глім. Зоря була близька до перемоги, але пропустила прикрий автогол і з підсумковим результатом 1:1 залишила єврокубки.

СТАТИСТИКА ОЧНИХ МАТЧІВ

За період виступів в елітному дивізіоні українського чемпіонату суперники провели між собою 49 поєдинків. Кияни здобули 32 перемоги, луганці святкували вікторію у п'яти матчах, ще 12 зустрічей завершилися внічию. Різниця забитих – пропущених м'ячів становить 104 – 37 на користь "біло-синіх".

У першому колі нинішнього чемпіонату перемогу на виїзді здобули кияни з рахунком 2:1.

КОТУВАННЯ БУКМЕКЕРІВ

Букмекери вважають Динамо беззаперечним фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Мірчі Луческу – 1.37, нічию – 4.85, на перемогу Зорі – 8.50.

ДЕ ДИВИТИСЬ

Матч Динамо – Зоря у прямому ефірі покажуть на каналі "2+2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Пряма трансляція розпочнеться о 17:00.

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Динамо

Сьогодні

17:00

Зоря

1.38

4.70

8.80

ПСЖ

Сьогодні

21:45

Монако

1.49

4.80

6.40

Реал

Сьогодні

22:00

Атлетіко

2.04

3.55

3.80
Порівняння бійців
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко
Сьогодні
06:00
Ричард Коммі
Ричард Коммі

33

Вік

34

170

Зріст

173

166

Розмах рук

180

61

Вага

61

16

Перемоги

30

2

Поразки

4

68.8%

% нокаутів

90%

750000

Гонорар за бій

700000

Результат бою
Титульний бій у Броварах
Денис Берінчик
Денис Берінчик
18 груд.
21:00
Іса Чанієв
Іса Чанієв

П1

1.06

Х

23.0

П2

8.00
Ставки на бокс
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Верес
18
15:20
23
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Інгулець
17
13:28
13
14
Чорноморець
17
18:39
11
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
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