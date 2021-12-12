Динамо – Зоря: онлайн центрального матчу чемпіонату України

Сьогодні в рамках 18-го туру чемпіонату України київське Динамо прийме луганську Зорю. Слідкувати за поєдинком можна за допомогою нашої онлайн-трансляції

Динамо Київ VS Зоря Луганськ / Фото: Колаж: Сьогодні

Поєдинок Динамо – Зоря пройде на НСК "Олімпійський" та розпочнеться о 17:00. Ми проведемо онлайн матчу з детальним описом усіх ключових моментів та відео голів.

ОНЛАЙН ДИНАМО – ЗОРЯ

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Це останній матч для обох команд у 2021 році. Динамівці не мають права втрачати очки, адже Шахтар обіграв Олександрію 2:1 і тепер випереджає "біло-синіх" на три очки.

Зоря за будь-якого результату матчу з Динамо піде на зимові канікули четвертими. Але поразка у Києві ускладнить завдання команді Скрипника у боротьбі за бронзу чемпіонату. На цей момент Дніпро-1 випереджає луганців на п'ять очок.

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Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Шахтар Шах 18 15 2 1 49 10 39 47 Забиті 49 Пропущені 10 Різниця 39 Результати останніх матчів: В В В В В 2 Динамо Дин 17 14 2 1 46 8 38 44 Забиті 46 Пропущені 8 Різниця 38 Результати останніх матчів: В В В П В 3 Дніпро-1 Дні 18 13 1 4 35 17 18 40 Забиті 35 Пропущені 17 Різниця 18 Результати останніх матчів: В В В В В 4 Зоря Зор 17 11 2 4 36 18 18 35 Забиті 36 Пропущені 18 Різниця 18 Результати останніх матчів: В В П В В 5 Ворскла Вор 18 9 6 3 30 18 12 33 Забиті 30 Пропущені 18 Різниця 12 Результати останніх матчів: Н Н П В В 6 Олександрія Оле 18 7 5 6 19 16 3 26 Забиті 19 Пропущені 16 Різниця 3 Результати останніх матчів: П В П П В 7 Десна Дес 18 7 4 7 22 27 -5 25 Забиті 22 Пропущені 27 Різниця -5 Результати останніх матчів: П Н В П В 8 Верес Вер 18 6 5 7 15 20 -5 23 Забиті 15 Пропущені 20 Різниця -5 Результати останніх матчів: Н П П В П 9 Колос Кол 17 6 3 8 12 22 -10 21 Забиті 12 Пропущені 22 Різниця -10 Результати останніх матчів: В В Н В П 10 Металіст 1925 Мет 17 6 1 10 16 27 -11 19 Забиті 16 Пропущені 27 Різниця -11 Результати останніх матчів: П П П П П 11 Рух Рух 17 4 6 7 16 21 -5 18 Забиті 16 Пропущені 21 Різниця -5 Результати останніх матчів: Н Н В П П 12 Львів Льв 18 4 5 9 14 30 -16 17 Забиті 14 Пропущені 30 Різниця -16 Результати останніх матчів: Н П В В П 13 Інгулець Інг 17 3 4 10 13 28 -15 13 Забиті 13 Пропущені 28 Різниця -15 Результати останніх матчів: В П П Н П 14 Чорноморець Чор 17 2 5 10 18 39 -21 11 Забиті 18 Пропущені 39 Різниця -21 Результати останніх матчів: П П П В Н 15 Минай Мин 17 1 7 9 11 28 -17 10 Забиті 11 Пропущені 28 Різниця -17 Результати останніх матчів: П П Н Н П 16 Маріуполь Мар 18 2 2 14 21 44 -23 8 Забиті 21 Пропущені 44 Різниця -23 Результати останніх матчів: П Н П П В

ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ

Минулого туру команда Луческу без особливих проблем розібралася на виїзді з рівненським Вересом 3:0. Але в середу Динамо мав важкий виліт у Лісабон, де вони поступилися Бенфіці 0:2.

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Зоря у 17-му турі УПЛ у себе вдома мінімально обіграла аутсайдера чемпіонату Інгулець 1:0. У четвер підопічні Віктора Скрипника грали свій останній матч у Лізі конференцій проти норвезького Буде-Глім. Зоря була близька до перемоги, але пропустила прикрий автогол і з підсумковим результатом 1:1 залишила єврокубки.

СТАТИСТИКА ОЧНИХ МАТЧІВ

За період виступів в елітному дивізіоні українського чемпіонату суперники провели між собою 49 поєдинків. Кияни здобули 32 перемоги, луганці святкували вікторію у п'яти матчах, ще 12 зустрічей завершилися внічию. Різниця забитих – пропущених м'ячів становить 104 – 37 на користь "біло-синіх".

У першому колі нинішнього чемпіонату перемогу на виїзді здобули кияни з рахунком 2:1.

КОТУВАННЯ БУКМЕКЕРІВ

Букмекери вважають Динамо беззаперечним фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Мірчі Луческу – 1.37, нічию – 4.85, на перемогу Зорі – 8.50.

ДЕ ДИВИТИСЬ

Матч Динамо – Зоря у прямому ефірі покажуть на каналі "2+2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Пряма трансляція розпочнеться о 17:00.