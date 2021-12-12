Динамо – Зоря: о котрій і де дивитись центральний матч чемпіонату України

Динамо та Зоря зустрінуться у 18-му турі чемпіонату України. Поєдинок пройде в неділю, 12 грудня, і буде показаний на ТБ та в інтернеті
Динамо Київ VS Зоря Луганськ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Зустріч пройде у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" та розпочнеться о 17:00. Дивитися Динамо – Зоря онлайн можна на нашому сайті.
Де дивитись матч Динамо – Зоря
Також поєдинок можна буде переглянути у прямій трансляції на каналі "2+2".
Турнірне становище команд
Це останній матч для обох команд у 2021 році. Динамівці не мають права втрачати очки, адже Шахтар обіграв Олександрію 2:1 і тепер випереджає "біло-синіх" на три очки. Щоб обійти "гірників", киянам потрібно забити Зорі більше трьох м'ячів.
Зоря за будь-якого результату матчу з Динамо піде на зимові канікули четвертою. Але поразка у Києві ускладнить завдання команді Скрипника у боротьбі за бронзу чемпіонату. На цей момент Дніпро-1 випереджає луганців на п'ять очок.
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18
15
2
1
49
10
39
47
Забиті
49
Пропущені
10
Різниця
39
Результати останніх матчів:
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В
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17
14
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46
8
38
44
Забиті
46
Пропущені
8
Різниця
38
Результати останніх матчів:
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13
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35
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18
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Забиті
35
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17
Різниця
18
Результати останніх матчів:
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36
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Забиті
36
Пропущені
18
Різниця
18
Результати останніх матчів:
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18
9
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30
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Забиті
30
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Різниця
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Результати останніх матчів:
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Забиті
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Результати останніх матчів:
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П
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Забиті
22
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27
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
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8
18
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15
Пропущені
20
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
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Забиті
12
Пропущені
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Результати останніх матчів:
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Забиті
16
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Різниця
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Результати останніх матчів:
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Забиті
14
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30
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Результати останніх матчів:
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Забиті
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Результати останніх матчів:
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11
Забиті
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Різниця
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Результати останніх матчів:
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П
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10
Забиті
11
Пропущені
28
Різниця
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Результати останніх матчів:
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Забиті
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Результати останніх матчів:
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Кияни здобули 32 перемоги у очних протистояннях, а луганці виграли лише п'ять матчів, ще 12 зустрічей завершилися внічию.
У першому колі цьогорічного чемпіонату перемогу на виїзді здобули кияни з рахунком 2:1.
Букмекери вважають Динамо беззаперечним фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Мірчі Луческу – 1.37, нічию – 4.85, на перемогу Зорі – 8.50.