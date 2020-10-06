"Динамо" подписало левого защитника из чемпионата Польши

В последний день трансферного окна в Украине состав команды Мирчи Луческу официально пополнился тремя исполнителями. "Динамо" согласовало переход Тудора Белуце из "Брайтона", хотя изначально Игоря Суркиса не устраивали высокие премиальные агентов румына.

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А позже вечером клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с защитником Владимиром Костевичем. Уроженец Львовской области сначала выступал за "Карпаты", но в 2017 году перебрался в польский "Лех". Собственно, "Динамо" усилилось украинцем из Польши уже в начале августа, договорившись о переходе в зимний период. Однако теперь "бело-голубые" решили ускорить процесс.

О приезде новичка объявил официальный сайт клуба.

Костевич выступает на левом фланге обороны, его рост – 175 см, вес – 66 кг. На этой позиции, напомним, действует и Виталий Миколенко. А в "Лехе" Владимира уже заменил другой украинец – Василий Кравец, который приехал в Познань из второго испанского дивизиона.

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Чуть раньше "Динамо" договорилось с бразильским форвардом и определило судьбу Гармаша.

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Смотрите, как Игорь Суркис восхищался новой командой Мирчи Луческу:

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