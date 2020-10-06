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"Динамо" едва не отказалось от румынского полузащитника из-за наглых агентов

6 октября, 19:52

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Тудор Белуце поможет киевской команде в Лиге чемпионов, а вот Асамоа в Киеве не будет

Сегодня в Украине закрывается окно для переходов между клубами. Киевское "Динамо" последние дни вело непростые переговоры о переходе из английского "Брайтона" полузащитника Тудора Белуце и таки пришло к соглашению с его представителями.

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Также "Динамо" договорилось с бразильским нападающим и определило судьбу Гармаша.

Сообщение о договоре с Белуце на сезон 2020/2021 появилось в официальном Telegram-канале "Динамо". Писали, что 21-летний хавбек сборной Румынии будет играть на правах аренды под номером 6. Однако вскоре эту новость удалили. Хотя, казалось бы, еще вчера Суркис поставил точку в трансфере Белуце.

Как разъяснил в Twitter журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас, дело в том, что агенты румынского футболиста запросили высокие комиссионые, которые босс "Динамо" не хотел выплачивать. Но буквально час назад все детали вроде бы согласовали.

Также журналист написал, что Мирча Луческу хотел бы видеть в команде защитника из Ганы Квадво Асамоа, который расторг контракт с "Интером", а ранее выступал за "Ювентус". Однако "Динамо" не дало зеленый свет трансферу и пытается договориться о переходе защитника Владимира Костевича из польского "Леха".

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Смотрите, как "Динамо" обыграло "Гент" в квалификации Лиги чемпионов:

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