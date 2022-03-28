Динамо и Шахтер объединятся в одну команду? Огненное предложение от Мирчи Луческу

Наставник киевлян думает над созданием команды из игроков наших грандов для подготовки к игре против Шотландии

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Военное вторжение России поставило на паузу футбол в Украине. Чемпионат приостановлен, а поединок сборной против шотландцев перенесен на июнь.

Тем временем, игроки пытаются поддерживать форму как могут. К примеру, капитан Динамо вместе с двумя игроками Шахтера тренируются в Бухаресте со Стяуа.

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Туда им помог выбраться наставник киевлян Мирча Луческу. В недавнем интервью The Guardian, специалист заявил, что в игроки наших грандов могут тренироваться в одной команде и играть спарринги в столице Румынии.

"Я поделился с УАФ своими мыслями. Думаю, что было бы неплохо создать общую команду из игроков Шахтера и Динамо, которые будут тренироваться и играть в Бухаресте перед матчем плей-офф чемпионата мира между Украиной и Шотландией в июне. Хочу, чтобы игроки сборной сформировали команду, которая бы тренировалась и играла товарищеские матчи с клубами, которые не участвуют в еврокубках. Сейчас футболисты Динамо находятся недалеко от Львова, тренируются там. Каждый день присылают мне видео с тренировок. Я лишь прошу их поддерживать форму, бегать и ходить в спортзал".

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Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ прошло 18 туров из 30-ти. Лидирует донецкий Шахтер, который опережает Динамо на два пункта.