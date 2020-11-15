Бывший тренер "Шахтера" отказался возглавить украинскую команду

Во время паузы в чемпионате Украины из-за матчей сборных ФК "Львов" попытался найти постоянного тренера. Худшая ныне команда УПЛ сделала предложение болгарскому специалисту Николаю Костову, довольно хорошо известному в Украине. Однако тот после непродолжительных раздумий ответил отказом. А недавно "Львов" без тренера обыграл "Ворсклу", отбив пенальти на 99-й минуте.

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Информацию о переговорах львовян с Костовым опубликовал сайт Metaratings:

"Николай Костов не согласился стать у руля аутсайдера чемпионата УПЛ. Поэтому, по имеющимся данным, Виталий Шумский, скорее всего, будет исполнять обязанности главного тренера "Львова" до окончания первой части сезона. Также стало известно, что на просмотре во "Львове" находились два потенциальных новичка. От услуг полузащитника уже отказались, поскольку он не сильнее своих игроков на контракте, а с нападающим определятся в начале следующей недели".

Болгарский тренер в Украине тренировал донецкий "Металлург", львовские "Карпаты", "Таврию" и "Сталь". Последним местом работы 57-летнего "коуча" был "Шахтер" из Караганды, который он спас от вылета из высшего дивизиона Казахстана.

В конце октября писали, что бывший тренер "Динамо" может возглавить "Львов".

Смотрите, как "Львов" дал бой "Александрии" в чемпионате Украины:

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